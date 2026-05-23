Hímes tojás a sóderbe keverve – jó-e a brazil válogatottnak, hogy Neymar bekerült a vb-keretbe?

Neymar pályafutásának legutóbbi évtizedét nemcsak végigkísérték, hanem egyenesen meghatározták a sérülések. Szinte már menetrendszerűen maradt ki a Bajnokok Ligája legfontosabb meccseit felvonultató tavaszi szakaszából lábfej-, boka- és izomgondok miatt. Az előző két és fél év rémálmához képest a megelőző évek kálváriája viszont így is csak jól sikerült bemelegítés volt.

Ebben az állapotban mit kereshetne egy kiváló fizikai állapotot igénylő, rendkívüli terhelést jelentő sorozaton?

Eleddig utoljára 2023. október 17-én lépett pályára Neymar a brazil válogatottban, de függetlenül attól, hogy megteszi-e még karrierje során, és ha igen, milyen sikerrel, azt soha nem fogja elfelejteni. Az Uruguay elleni világbajnoki selejtezőn ugyanis le kellett cserélni egy apróbb faultot követő súlyos fájdalmai miatt, és kiderült, elszakadt a keresztszalagja. Gyakorlatilag azóta folyik a rehabilitációja.

Egymást érték a sérülések