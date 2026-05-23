Tízezrek tüntettek Madridban, megpróbálták áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont

2026. 05. 23. 16:14
A spanyol miniszterelnök lemondását követelték.

Több tíz ezer ember tüntetett szombaton Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lemondását követelve a kormányt érintő korrupciós ügyek miatt – írja az MTI. A demonstráció során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont.

Több embert őrizetbe vettek

A Spanyol Civil Társadalom nevű szervezet által meghirdetett Méltóság Menetén a tüntetők „Távozzon a szocialista maffia” és más feliratú transzparenseket vittek magukkal, és spanyol nemzeti zászlókat lengettek. A nagyrészt békés demonstráción részt vettek az ellenzéki jobbközép Néppárt és a szélsőjobboldali Vox vezető politikusai is.

A spanyol televízió felvételei szerint a rendőrség több maszkot viselő embert vett őrizetbe Moncloa-palotához vezető úton.

Vizsgálat a szövetségessel szemben

A Méltóság Menete szervezőinek állítása szerint 80 ezren vettek részt a demonstráción, a madridi kormány azonban mintegy 40 ezerre becsülte a résztvevők számát.

A spanyol központi büntetőbíróság kedden közölte, hogy vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik fontos szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával. Zapatero tagadja az ellene felhozott vádakat.

