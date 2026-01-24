Várkonyi Andrea megmutatta, mit kapott Mészáros Lőrinctől az 52. házassági hónapfordulójukra

2021 szeptemberében házasodott össze Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc – ennek immár lassan négy és fél éve, az üzletember azonban máig örömmel lepi meg feleségét a jeles alkalmakon. Így volt ez nemrég az 52. házassági hónapfordulójuk napján is.
Hatalmas csokrot kapott
52 hónap házasság, 52 szál rózsa🌹 Boldogság!❤️
– mutatta meg férjétől kapott ajándékát a műsorvezető a közösségi oldalán.
Várkonyi Andrea az ünnepi időszakban is nyilatkozott férjéről, ekkor azt mondta, Mészáros Lőrinc ajándékok terén is kreatív, roppant figyelmes férfi.
A múlt héten tértek haza álomtelelésükről
A házaspár egyébként álomteleléssel indított az évet: magángépükkel bő két hétig utazgattak a föld körül, Észak-Amerikát, Óceániát és Dél-Ázsiát is útba ejtették. Múlt hét kedden, a hajnali órákban érkeztek vissza Budapestre.