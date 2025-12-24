várkonyi andreamészáros lőrinc
Várkonyi Andrea a karácsonyukról mesélt: „A férjem ajándékok téren is kreatív, roppant figyelmes férfi”

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a 30. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállításon 2024. február 8-án.
Szajki Bálint / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 12. 24. 09:32
Az is kiderült, mi a karácsonyi menü, és ebből mit készít el Mészáros Lőrinc.

Várkonyi Andrea a minap megmutatta, idén milyen karácsonyfát állítottak az otthonukban, a Blikknek pedig arról mesélt, hogyan töltik a karácsonyt a családjával.

Nálunk már a hónap elejétől kezdve téli csodavilággá alakul a lakás. Mindannyian rajongunk a karácsonyért, ezért már hetekkel előre elkezdődik a díszítés, és általában a fa is áll már december második-harmadik hetére. Emlékszem, annak idején mindig 23-án éjjel készült el az ünnep éke, én is imádtam gyerekként erre ébredni, ahogy Nóri lányom is, amikor még kicsi volt. Mindig elámult, amikor 24-én reggel meglátta a díszektől roskadozó fát, ám amióta tudja, hogy nem az angyalkák hozzák éjjel, ahogy az otthonunkba, úgy a fenyőre is előbb kerülnek fel a díszek

– nyilatkozta Várkonyi, aki az elmúlt napokban a konyhában tüsténkedett 18 éves lányával.

A bejglit hagyományosan, napokkal korábban együtt készítjük. Idén – ezt büszkén mondhatom – remekül sikerült, nem repedt meg, pedig tele van töltelékkel!

– árulta el az egykori műsorvezető.

Mit esznek karácsonykor Mészáros Lőrincék?

Javarészt Várkonyi Andrea készíti az ünnepi menüt: a tradicio­nális fogások mellé gesztenyés-szilvás bélszín vagy libamáj is társul a 24-i ebéden, akkor érkeznek ugyanis a szülők, a gyerekek és az unokák. Az igazi, nagy családi összejövetel 25-én lesz vidéken, ott már Várkonyi férje, Mészáros Lőrinc főz.

Amíg otthon én irányítok a konyhában, szabad tűzön a férjem a profi. Hajnalban már felkel, majd kemencében, bográcsban készül a vaddisznópörkölt, a fácánleves és mindenféle vadhúsok, 25-én ugyanis az egész család összeül, ami bizony több mint 40 embert is jelenthet, míg karácsony második napján hagyományosan az én szegedi családtagjaimat látogatjuk végig.

Karácsonyi ajándékok Várkonyi Andreáéknál

Már az ajándékok is becsomagolva várnak az átadásra. De mivel lehet meglepni az ország leggazdagabb emberét? – tette fel a kérdést a Blikk, amire Várkonyi Andrea így felelt:

Nem az érték a lényeg, az a fontos, hogy személyre szabott legyen az ajándék, legyen valami kötődés, utalás egy régi emlékre vagy kedvencre. Szeretem azt érezni, hogy az ajándék mögött van gondolat, és a férjem ezen a téren is kreatív, roppant figyelmes férfi.

A karácsonyi ajándékok mellett Várkonyi egy vörös rózsa csokorra is számíthat.

Amióta összeházasodtunk, annyi szál vörös rózsát kapok a hónapfordulónkon, ahány hónapja házasok vagyunk. Mivel szeptember 24-én volt az esküvőnk, így december 24-én is van mindig egy rózsacsokor a karácsonyi díszek mellett. Függetlenül attól, hogy éppen nincs karácsony, illetve egyáltalán Magyarországon vagyunk-e, esetleg egymástól távol, a csokor mindig eltalál hozzám, s legutóbb, novemberben már 50 szál rózsa alkotta!

