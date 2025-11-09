Kiderült, ki az az ifjú, aki extra elegánsan ott ténfergett a koronaékszerek ellopása után a Louvre-nél

A Louvre-ben történt koronaékszer-lopás, illetve a helyszínelés miatti rendőrségi zárlat közben lefényképezett a párizsi múzeumnál az Associated Press (AP) párizsi fotósa, Thibault Camus a bejáratot elálló rendőrautó és arra támaszkodó rendőrök mellett egy nagyon elegáns fiatal férfit, fiút.

Tényleg szokatlanul jól öltözött, főleg korosztályához képest, kalapot, öltönyt, nyakkendőt visel – el is nevezték Fedora Mannek, fedora kalapos férfinek. Illetve elkezdődtek a találgatások a kép kikerülése után, ki ő? Talán a rendőrség valamilyen titokzatos nyomozója? Napjaink Sherlock Holmes-sza vagy Hercule Poirot-ja?

A közösségi médiában többmilliós kedvelésű posztok voltak arról, hogy a titokzatos ismeretlen az egyik nyomozó, noha Camus azt mondta, neki egyáltalán nem volt ilyen gondolata, mikor meglátta. Szerinte egy nézelődő vagy egy múzeumi látogató lehetett, akit kivezettek a rablás után az épületből.

Az AP megkérdezte a párizsi ügyészséget is, hogy a fiatal vajon az ügyön dolgozó száz nyomozó egyike-e, de mindössze annyi választ kaptak:

Inkább életben tartjuk a rejtélyt ;)

A titokra azonban most fény derült: a rejtélyes személy a mindössze 15 éves Pedro Elias Garzon Delvaux.

A szüleivel és nagyapjával Párizstól 30 kilométerre, Rambouillet-ben élő tinédzser Sherlock Holmes és Hercule Poirot rajongójaként sokáig nem akarta felfedni a kilétét, úgy döntött, hogy hallgat és figyeli a történéseket – mondta az egyetlen interjúban, amit az AP-nek adott, és aminél nagyjából ugyanúgy volt öltözve, mint a híres képen: kalapban, apjától kölcsönkért Yves Saint Laurent mellényben, anyja által választott kabátban, nyakkendőben, Tommy Hilfiger nadrágban és egy felújított, háborút megjárt orosz órával a kezén.

Delvaux érti, miért lett olyan nagy hírverés a kép körül, és lett kérdés, hogy ki lehet ő. Tetszett neki az a gondolat, hogy egy szokatlan bűncselekményhez valaki szokatlan kinézetű emberre van szükség.

A képen inkább az 1940-es évek stílusában vagyok öltözve, pedig 2025-öt írunk. Van benne valamiféle kontraszt.

Azt meséli, nagyapjával, és a képen a háttérben látható anyjával el akartak aznap menni a Louvre-be, „de zárva volt. Nem tudtuk, hogy rablás történt”.

A fiatal nem is tudta, hogy kép készült róla, négy nappal később kapott, egy üzenetet, „te vagy az?”. Akkor a bejegyzésen, amit átküldtek neki, már 5 millió kedvelés volt. Aztán felhívta az édesanyja, hogy közölje, a The New York Timesban is szerepel. Kolumbiából unokatestvérek, Ausztriából barátok, családtagok és osztálytársak küldtek neki képernyőfotókat, hívták fel aztán.

Az öltözetéről Delvaux azt mondja, nem jelmez, nagyjából egy éve kezdett el így öltözködni, a 20. századi történelem, valamint az öltönyös államférfiak és kitalált detektívek fekete-fehér képei ihlették.

Szeretek sikkes lenni, így járok iskolába is.

Kivéve a kalapot, azt csak hétvégente, ünnepnapokon és múzeumlátogatáskor hordja. Sokat járnak múzeumba, mivel anyja, Félicité Garzon Delvaux egy 18. századi múzeumpalotában nőtt fel, egy kurátor és egy művész lánya.

A művészet és a múzeumok élő terek. Az élet művészet nélkül nem élet

– nyilatkozta az AP-nek, amely arról ír, Delvaux egy okos és vidám tizenéves.

A fiú, akinek az iskolájában elkezdték másolni a stílusát, azt mondta, a művészet iránti rajongása volt a másik ok, amiért titkolózott, felismerte a kép erejét, és hagyta, hogy a mítosz lélegezzen, mielőtt előlépne.

Aztán pár nap után privátról nyilvánosra állította az Instagram-oldalát, és várt, hogy megtalálják. Az első újságírók nagyon meglepődtek, mikor elárulta a korát. Most már arra vár, hogy filmekkel kapcsolatban keressék meg, „az nagyon vicces lenne”. Egy lopásokról és biztonsági hibákról szóló történetben a „Fedora Man” egy szelídebb ellenpont, egy tinédzser, aki hiszi, hogy a művészet, a stílus és a jó rejtélyek hozzátartoznak a hétköznapi élethez.

Az AP cikke így végződik: „»Sztár vagyok«, mondja kevésbé kérkedésből, mint inkább kísérletezésből, mintha úgy próbálgatná a szavakat, mint egy kalapot”.

Delvaux azt ígéri, továbbra is így fog öltözködni.

Arról, hogy az elkövetők és a rejtélyes ifjú megtalálása után az ellopott koronaékszerek felkutatására mekkora az esély, itt írtunk: