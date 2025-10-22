Filmbe illő koronaékszer-lopás a Louvre-ben: a bűnözők mellett megindult a felelősök keresése is 

Miközben látogatók és a személyzet tagjai is az épületben voltak, tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, és ellopták a francia koronaékszerek egy részét. Az egész akció nem tartott tovább tíz percnél, a bűncselekményt vasárnap, fényes nappal követték el.

Aznap reggel, fél órával a nyitás után, 9:30-kor a Louvre Szajna felőli oldalánál, az Apolló-galéria első emeleti erkélyablaka alatt leparkolt négy emberrel egy létrás teherautó, egy úgynevezett monte-meubles. Elég általános látvány az ilyen Párizsban, mivel gyakori, hogy ilyeneket használnak bútorok ablakon át való költöztetésénél. Négy perccel később két férfi felmászott az elektronikusan kinyitható létrán, és egy flexszel kivágták a második emeleti ablaküveget. A 60 méter hosszú galéria közepén található, fokozott biztonságú két vitrin üvegét betörték, és kilenc tárgyat elemeltek, köztük egy-egy zafír és smaragd nyakláncot, valamint egy diadémát (tiarát), amelyet III. Napóleon, Franciaország 19. századi uralkodójának felesége, Eugénia császárné viselt.

Az ablak és a vitrin betörése miatt több riasztó is beindult. Öt múzeumi alkalmazott tartózkodott az aranyozott Apolló-galériában vagy annak közelében, a Louvre biztonsági protokollját követve felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, „az emberek védelmét helyezve előtérbe” – áll a francia kulturális minisztérium közleményében. Állítólag a betörők a flexszel fenyegették meg a teremőröket, a Louvre alkalmazottai közben kiürítették a múzeumot.

9:38-ra, nyolc perccel az érkezésük után a két tolvaj már újra a létrát használva kint volt a múzeumból, a banda két másik tagja két nagyteljesítményű robogóval várakozott rájuk, majd elhajtottak. Állítólag benzines kannákat is találtak a teherautónál, a tolvajok ugyanis megpróbálták felgyújtani a járművet, de ezt a Louvre egyik alkalmazottja megakadályozta.

Kik és miért?

Laurent Nunez francia belügyminiszter azt mondta, hogy

a rablást tapasztalt szakemberek követték el,

hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban más hasonló rablások is történtek, „néhányat külföldi bandák vezettek”. A tapasztalatukra utal többek között, hogy olyan drága ékszerekre esett a választásuk, amik egy ablakon és egy vitrinüvegen keresztül könnyen elérhetők voltak. Az egyik legismertebb ékszertolvaj banda a balkáni kötődésű Rózsaszín Párducok, de ők profibbak, mint a mostani elkövetők, akik nyomokat – a fel nem gyújtott kocsit, a flexeket, és egy sárga munkásmellényt is – hagytak maguk után.