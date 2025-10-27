Van-e esély a Louvre-ból ellopott ékszerek megtalálására?

Egy héttel a filmbe illő, hét percig tartó ékszerlopás után a francia rendőrség letartóztatott két személyt a Louvre-ban történt bűncselekménnyel kapcsolatban. Az október 19-i, fényes nappal történt betörésnek minimum négy elkövetője volt, arról nem szól a fáma, hogy az elfogott két személy milyen szerepet játszott a történtekben, csupán annyit közölt a rendőrség, hogy az egyikük Algériába indult, amikor letartóztatták a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren. A másik gyanúsítottat a francia főváros utcáin kapták el szombaton, állítólag Maliba tervezett szökni.

A Le Parisien arról ír, hogy a két gyanúsított a Párizs környéki (Franciaországban a legmagasabb szegénységi és bűnözési rátával rendelkező) Seine-Saint-Denis megyéből származik, és a harmincas éveikben járnak. Francia lapok szerint ismertek voltak a hatóságok előtt, rablás miatt korábban már elítélték őket, sőt, egy ideje rendőri megfigyelés alatt álltak.

Bár a lopás a gyorsasága és az előre eltervezett kivitelezése miatt elsőre profi munkának tűnt, egyre több jel arra utal, hogy a bűnözők számos amatőr hibát is elkövettek.