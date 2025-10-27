aranybűnözésdrágakövekelkövető
Nagyvilág

Van-e esély a Louvre-ból ellopott ékszerek megtalálására?

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Ez a fénykép Marie-Amelie királyné és Hortense királyné ékszerkészletét ábrázolja, amelyet 2020. január 14-én a párizsi Louvre múzeum Apollon-galériájában állítottak ki.
admin Schultz Antal
2025. 10. 27. 19:56
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Ez a fénykép Marie-Amelie királyné és Hortense királyné ékszerkészletét ábrázolja, amelyet 2020. január 14-én a párizsi Louvre múzeum Apollon-galériájában állítottak ki.
A hétvégén két embert is letartóztattak a Louvre-ben történt lopás miatt, ám az ékszerek sorsáról egyelőre nem tudni semmit. Nem jó hír, hogy a bűnügyi statisztikák szerint az ellopott műkincseknek alig tíz százaléka kerül vissza a tulajdonosához, ráadásul épp az ékszerek esetében a legnagyobb valószínűsége, hogy azokat a tolvajok hamar szétszedik.

Egy héttel a filmbe illő, hét percig tartó ékszerlopás után a francia rendőrség letartóztatott két személyt a Louvre-ban történt bűncselekménnyel kapcsolatban. Az október 19-i, fényes nappal történt betörésnek minimum négy elkövetője volt, arról nem szól a fáma, hogy az elfogott két személy milyen szerepet játszott a történtekben, csupán annyit közölt a rendőrség, hogy az egyikük Algériába indult, amikor letartóztatták a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren. A másik gyanúsítottat a francia főváros utcáin kapták el szombaton, állítólag Maliba tervezett szökni.

A Le Parisien arról ír, hogy a két gyanúsított a Párizs környéki (Franciaországban a legmagasabb szegénységi és bűnözési rátával rendelkező) Seine-Saint-Denis megyéből származik, és a harmincas éveikben járnak. Francia lapok szerint ismertek voltak a hatóságok előtt, rablás miatt korábban már elítélték őket, sőt, egy ideje rendőri megfigyelés alatt álltak.

Bár a lopás a gyorsasága és az előre eltervezett kivitelezése miatt elsőre profi munkának tűnt, egyre több jel arra utal, hogy a bűnözők számos amatőr hibát is elkövettek.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy metálrajongó Vaslady vette át Japán vezetését
Donald Trump kizárta, hogy alelnöki tisztségért indulna a következő választáson
Kiadják Németországnak az ukrán Szerhij K.-t, aki részt vehetett az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásában
Amerikai NATO-nagykövet: Az USA elvárása, hogy Magyarország végrehajtson egy olyan tervet, ami leválasztja az orosz energiahordozókról 
Interjú közben döntötte el a youtuber, hogy nem fog konfrontálódni Orbán Viktor édesanyjával
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik