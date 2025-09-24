házasodna a gazdagergő gazda
Házasodna a gazda: Gergő gazda Rómában kérte meg Kíra kezét

RTL
admin Csontos Kata
2025. 09. 24. 08:47
RTL

Gergő gazda és Kíra 2022-ben, a Házasodna a gazda forgatásán ismerte meg egymást, és azóta is együtt vannak. Legutóbb év elején meséltek kapcsolatukról, már akkor esküvőn és családalapításon gondolkoztak. Ezekhez most egy lépéssel közelebb kerültek, megvolt ugyanis a lánykérés.

A Fókusz keddi adásából kiderült: a gazda Rómában, a Trevi-kútnál, több száz turista szeme láttára tette fel a nagy kérdést párjának.

Ez úgy történt, hogy elmentünk nyaralni, és Kíra mindig mesélte, hogy hova megyünk, milyen szép helyekre megyünk. És akkor mondta, hogy megyünk a Trevi-kúthoz. Gondoltam, az lenne a leges legjobb hely a leánykérésre, mert ott van egy legenda, hogy ha egy érmét dobunk bele, akkor visszatérünk, ha kettőt, megtaláljuk a szerelmet, és ha hármat, akkor pedig a házasságot találjuk meg

– mondta el a műsorban Gergő.

Az esküvő időpontját még nem tűzték ki, de mindenféleképpen nagy lagzit szeretnének. Az már biztos, hogy ők lesznek a párkereső műsor első házaspárja.

Az eljegyzésről készült videót az RTL oldalán, ide kattintva lehet megnézni.

A mostani évadban nem mindenki olyan szerencsés, hogy rátaláljon a szerelem. Szabinát például pont Olaszországban kosarazták ki:

Házasodna a gazda: Gyuri az álomrandin mondta el választottjának, hogy nem érez iránta semmit
Szabina nem tudta hová tenni a dolgot.

