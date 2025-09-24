Házasodna a gazda: Gyuri az álomrandin mondta el választottjának, hogy nem érez iránta semmit

Gyuri gazda Olaszországba vitte álomrandira választottját, Szabinát. Egy ideig úgy tűnt, minden klappol közöttük, ám este a jakuzziban a gazda elmondta a lánynak, hogyan érez valójában.

Azt érzem, hogy sokszor nem vagyok teljesen őszinte és önmagam. Próbáltam nyitni feléd, az irányodba, próbáltam erőt venni magamon, és próbáltam úgy hozzád állni, ami érzésben nem volt valóságos

– ismerte el a párkereső, amit Szabina nem tudott mire vélni.

Nekem ez az egész meglepetést okozott, mert én boldog voltam, és úgy láttam rajta, hogy ő is kifejezetten boldog ettől az egész szituációtól. Az, hogy neki erőt kellett vennie magán, hogy boldognak érezze magát mellettem… Nem tudom, hogy mit gondoljak most erről az egészről

– osztotta meg a lány érzéseit a riportszobában.

Gyurinak is elmondta, ő mit érez, hogy nem tudja hová tenni, hogy az odaúton egymás vállán aludtak a repülőn.

„Nekem már az is fura volt” – reagált a gazda.

Egyszerűen azt éreztem, hogy hirtelen lettél túl közel, és hogy ilyen nincs, hogy ez nem normális. Nekem már a repülőn is fura volt…

Szabina ezután azt kérdezte randipartnerétől, mi volt egyáltalán őszinte viselkedés a részéről az utazás alatt.

Én megpróbáltam felvenni egy szerepet, hogy majd biztos benne leszek meg beleélem magam, átérzem. Még nem voltam ilyen szituációban, és meg akartam adni neki az esélyt a mai napon. Azt hittem, hogy jönni fog. Nem szeretnélek tovább megvezetni, és magamat sem

– fogalmazott Gyuri gazda, aki maga is látta, hogy vallomásával sokkolta Szabinát. Hozzátette:

Amúgy nem érzem fasznak magam, mert én megadtam az egésznek a lehetőséget, és megpróbáltam.

Utána azt kérdezte a lánytól, ő hogyan élte meg az aznapot. Szabina azt válaszolta, benne fel sem merült, hogy bármiféle rossz érzés felvetődött a gazdában.

Tudod, mi a baj? Hogy bennem nem volt érzés.

Szabina a könnyeivel küszködve kérdezte, hogy akkor mégis miért van ő ott.