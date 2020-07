Chrissy Teigen összes megnyilvánulásának múzeumban lenne a helye

Nyilván Chrissy Teigen Instagramján is láthatunk pelenkareklámokat és olyan posztokat, amikben krémeket próbál eladni nekünk, miután neki is fizettek ezért, de nem ez a jellemző. Pláne nem a Twitterén, ahol előszeretettel fejti ki véleményét mindennel kapcsolatban. Nemrég mondjuk annyira besokallt egy videó láttán, amin egy klasszik „Karen” hisztériázott egy boltban – amiért rászóltak, mert nem viselt maszkot –, hogy Teigen azt írta, mostantól napi 20 óra helyett csak 20 percet tölt majd a neten.

A celebek többsége azt sem feltétlenül szereti reklámozni, ha plasztikáztatja valamelyik testrészét, azt pedig egészen biztosan nem nyilvánosan éli meg, ha esetleg megbánja a beavatkozást. De akkor jön Chrissy Teigen, aki Instagramján bejelenti, hogy inkább kiveteti melléből a szilikont, majd posztolja kislánya üdvözlőlapját is, amin az áll:

jó szórakozást a melled kiszedéséhez.

Az amerikai Glamournak egyébként azt mondta, húszévesen csináltatta meg a mellét, de akkor még nem gondolkodott előre, és leginkább a bikinis fotózások miatt plasztikáztatott:

És a legutóbbi fotója mellett is hasonlóan őszintén fogalmazott, amikor azt írta:

Utalva ezzel a koronavírus-járványra, ami továbbra sem csillapodik az Egyesült Államokban, na meg úgy összességében utalva minden másra is, ami jelenleg az államokban zajlik, hisz továbbra is egyike azon celebeknek, akik nyíltan és kicsit sem finoman támadják Donald Trumpot már megválasztása óta.

Leginkább utóbbi miatt követik sokan Teigent, na meg azért, mert a többi influenszerrel és modellel ellentétben nem magáról posztol állandóan fotókat, hanem egészen hétköznapi dolgokat oszt meg, például hogy a gyerekei idióta jelmezekbe öltöznek, hogy odaégette a kaját, vagy január elsején úgy kíván boldog újévet, hogy egy olyan fotót tesz ki, amin épp az orrát fújja. És teszi mindezeket nagyon, de tényleg nagyon viccesen.

Tökéletesen jellemzi Teigen hozzáállását a világhoz, hogy kiposztolta az őt alázó DailyMail-cikk címét is, miszerint a családi nyaraláson bezárkózott egy szobába a síró gyerekei elől, és ehhez Teigen csak annyit fűzött hozzá, hogy „még jó”.

De nézzük az egyik első posztját Twitteren, amiben azt írta, szerinte a kutyája leharapta a mellbimbóját, de nem meri megnézni, majd megkérdezte, hogy ugye pont ilyeneket kell twittelni.

puddy just bit my nipple and i think its gone…im scared to look. are these the kind of updates twitter wants? i’ll learn.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) May 11, 2009