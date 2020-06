Amikor valakinek már a frizurájáról tudod, hogy pattogni fog a vevőszolgálaton

Karent a legjobban úgy lehetne leírni, hogy ő az a személy, aki legtöbbször a szolgáltató szektorban dolgozókkal szemben bunkó, és a legkisebb kellemetlenség esetén is azonnal a főnökükkel akar beszélni, de más helyzetekben is szeret fontoskodni: azt hiszi, hogy a világ körülötte forog, ha pedig valamit nem ér el, akkor kisgyerekekhez hasonló módon hisztizésbe és műsírásba kezd.

Utóbbira jó példa egy friss eset, ami a New York-i Central Parkban történt: a park Ramble névre hallgató szakaszán Amy Cooper póráz nélkül sétáltatta a kutyáját – annak ellenére, hogy számos felirat és kép jelzi, hogy azon a területen mindenkinek kötelező pórázon fognia a kutyáját. Ezt egy színes bőrű férfi teljesen normális hangnemben szóvá is tette, a nő pedig (akit az internet rögtön elnevezett Karennek) tárcsázta a segélyhívót, hogy egyre idegesebben, majd végül sikítva elmondja, hogy fenyegeti őt egy fekete férfi.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

— Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020