Meghan Markle lelépett, de nem kell aggódni, jön Beatrix hercegnő

Május 29-én egy picit megint leáll az élet Londonban. Aznap Beatrix hercegnő hozzámegy Edoardo Mapelli Mozzihoz, vagyis újabb királyi esküvőt tartanak, de hosszú ideig ez lesz az utolsó, ugyanis a szűk családban nincs senki abban a korban és helyzetben, hogy a közeljövőben megházasodjon. Jogos a kérdés, hogy ez miért olyan érdekes. A válasznak Harry herceg és Meghan hercegné januári lelépéséhez van köze, ugyanis egyre inkább úgy néz ki, hogy Meghan helyét Beatrix veszi majd át. Valószínűleg minden szempontból.

Közel fél évvel ezelőtt, 2019 szeptemberében jelentették be, hogy Beatrix yorki hercegnőt eljegyezték, ám az esküvő hivatalos dátumának bejelentésére egészen február elejéig kellett várni. Most már tudjuk, hogy az újabb – és hosszú ideig utolsó – királyi esküvőt májusban tartják meg, úgyhogy készüljön fel mindenki arra, hogy a következő időszakban mindenhol Beatrix arcába és nevébe botlik majd.

De ki az a Beatrix?

Vegyük át gyorsan, mindenki nagyon figyeljen! A brit királyi család feje jelenleg II. Erzsébet királynő, az ő férje Fülöp herceg. Nekik négy gyerekük született, sorrendben Károly herceg, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd herceg. A jelenlegi trónörökös Károly, neki két fia született Diana hercegnétől, Vilmos és Harry (utóbbi januárban búcsút intett a királyi családnak feleségével, Meghan Markle-lel), akik így ugye Erzsébet unokái. És Beatrix is Erzsébet unokája, csak az ő apja András herceg, akiről mostanában leginkább az Epstein-botrány kapcsán lehetett olvasni.

Minden, amit eddig tudni lehet András hercegről az Epstein-botrány kapcsán Most már tényleg felejtsük el Harry herceget a farsangi náci egyenruhájával, mert ezek után nehezen nevezhető botránynak.

Beatrix elvileg kilencedik a jelenlegi trónöröklési sorrendben, gyakorlatilag viszont egyáltalán nem tiszta a helyzete. Őt ugyanis a nyolcadik helyen az apja előzi meg, aki elvileg lemondott a hercegi kötelezettségeiről a vele kapcsolatos botrányok miatt, de hogy ezzel erről a pozícióról is lemondott-e, nem derült ki. Ahogy azt sem tudni, hogy a januárban visszalépett Harry vajon lemondott-e a trónról, illetve nem tiszta az sem, hogy a hetedik helyen álló fiával, Archie-val mi a helyzet. Archie Harrison ugyanis hivatalosan még csak rangot sem kapott a királynőtől.

Mostoha

Az igazán nagy izgalom talán nem is az esküvővel kapcsolatos, hanem azzal, hogy az esküvővel a brit királyi család nemcsak egy, hanem rögtön két új tagot is kap, ugyanis Beatrix vőlegényének, Edoardo Mapelli Mozzinak van egy fia az előző kapcsolatából, a kétéves Christopher Woolf Mapelli Mozzi, ez pedig azt jelenti, hogy Beatrix az esküvő után mostohaanya is lesz. A gyerek anyja egyébként Dara Huang építész, akit Mozzi korábban eljegyzett, de feleségül már nem vett. A gyerek valószínűleg nem kap rangot – ha már Archie sem kapott – de egyelőre az is kétséges, hogy Mozzi kap-e valami megnevezést. Főleg mert Beatrix húgának, Eugénia hercegnőnek a férje, Jack Brooksbank sem kapott semmilyen címet.

Pedig korábban azok a férfiak, akik beházasodtak a családba, mindig kaptak egy grófságot, hogy aztán a gyerekeik is örökölhessenek valami királyi címet. Ahogy Margit hercegnő férje, Antony Armstrong-Jonesből az esküvő után Snowdon grófja lett, amivel gyerekeik automatikusan megkapták a gróf és grófnő címeket. Anna hercegnő első férje, Mark Phillips pedig visszautasította a neki felajánlott rangot, így gyerekeik mindenféle királyi cím nélkül nőttek fel, a királyi családtól függetlenül. Mostanában viszont nem nagyon osztogat már rangokat a királynő. A már említett Brooksbank sem kapott – bár Eugénia a másodszülött, szóval ezért is lehet –, így gyanús, hogy Mozziból sem lehet gróf. Persze közben ne felejtsük el, hogy Erzsébet kivételt tett, és karácsonykor megengedte, hogy Mozzi a családdal együtt vonuljon a karácsonyi misére, miközben ezt elvileg csak azok tehetik meg, akik már beházasodtak a családba.

Az új Meghan

Mozzi előző kapcsolata és főként a fia nagy valószínűséggel elég nagy bulvárfaktor ahhoz, hogy a lapok és a család elvakult rajongói most velük akarjanak csak foglalkozni, és elfelejtsék végre Harry herceget és Meghant, akik már Kanadában élik a hétköznapinak szánt életüket. Mondjuk eddig nem is nagyon esett szó arról, hogy Mozzinak van fia, így sanszos, hogy a gyerek életét annyira sem teszik majd közkinccsé, mint Vilmos három gyerekéét: Györgyről, Saroltáról és Lajosról csak úgy félévente kap a nyilvánosság egy-egy újabb fotót.

De nemcsak Mozzi fia miatt kaphat majd nagyobb figyelmet Beatrix hercegnő. Harryék lelépésével gyanús, hogy megörökli az ő királyi teendőiket, azokat a munkákat, amelyeket eddig ők végeztek: kórházlátogatások, külföldi körutak és mindenféle olyan megjelenések, ahol illedelmesen kell mosolyogni és integetni. De előfordulhat, hogy Beatrix nem él majd a lehetőséggel, és az integetés helyett inkább saját karrierjére koncentrál. Ugyanis amikor nem fura kalapokban jelenik meg valami királyi eseményen, akkor dolgozik, és egészen hétköznapi életet él. Annyira, hogy 2011 óta testőrök sincsenek körülötte.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Edo Mapelli Mozzi (@edomapellimozzi) által megosztott bejegyzés, Szept 26., 2019, időpont: 3:31 (PDT időzóna szerint)

Történelem szakon végzett, ennek ellenére jelenleg az Afiniti szoftvercég stratégiai alelnöke. Munkája mellett azért belefér neki, hogy egy rakás nonprofit szervezet segítője és nagykövete legyen, vagyis még az is lehet, hogy pár hercegnői teendőt is beszorít ezek mellé, hogy neki is legyen hivatalos bevétele a családi kasszából. Ő ugyanis a munkabérén felül elvileg csak az apjától kapott pénzből él – András mindkét lányát támogatja saját bevételéből, bár az nem derült ki, hogy a lemondása ezt mennyiben befolyásolja.

Az esküvő

Viszont ha továbbra is marad a saját életénél, és nem vállalja el a Harry és Meghan által hátrahagyott munkákat, valószínűsíthető, hogy a májusi esemény sem lesz olyan nagyszabású, mint amilyen a 2018-as esküvő volt. Pedig bizonyos szempontból Beatrix férjhezmenetele történelmi jelentőségű lesz, ugyanis a következő években, sőt évtizedekben várhatóan senki nem házasodik majd meg a királyi családban, legközelebb talán Eduárd herceg 12 vagy 16 éves gyerekei közül valamelyik. Így valószínűsíthető az is, hogy ez lesz az utolsó olyan királyi esküvő, amelyen a jelenlegi uralkodó, a 93 éves Erzsébet királynő részt vesz.

És mivel hosszú évekig nem lesz hasonló felhajtás a királyi család körül, ezt a szertartást is élőben közvetíti majd valamelyik csatorna, ahogy tette azt Eugénia hercegnő viszonylag érdektelen esküvőjével is, amit azért még így is hárommillióan követtek.

Az esküvőről egyelőre annyit tudni, hogy a St. James Palotában található kápolnában tartják majd, a Sun pedig azt írja, hogy a ceremóniát követően a királynő tart egy fogadást a Buckingham-palota udvarán. Igen, az udvaron, egy sátorban, ami azt jelenti, hogy a palotába a vendégek nem tehetik be a lábukat. A legnagyobb kérdés egyelőre az, vajon a csúnya botrányok ellenére is az apja, András herceg fogja-e az oltár elé kísérni Beatrixot. Jobban belegondolva abból lenne csak igazi botrány, ha András kihagyná ezt a feladatot, így valószínűleg mindenki úgy tesz majd, mintha nem történt volna semmi, és minden a legnagyobb rendben lenne. Annak ellenére is, hogy a Town&Country szerint a herceg tavaly ősszel kihagyta a lánya eljegyzési partiját.

Kiemelt kép: Instagram/Edoardo Mapelli Mozzi