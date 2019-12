Minden, amit eddig tudni lehet András hercegről az Epstein-botrány kapcsán

A szexkereskedelemmel megvádolt Jeffrey Epstein ügye kapcsán többször felmerült egy másik ismert ember, András herceg neve is. Az azóta öngyilkosságot elkövető üzletember mellett a brit királyi család tagját is megvádolták szexuális visszaéléssel, pontosabban azzal, hogy lefeküdt egy kiskorú prostitutálttal. A palota és a herceg tagad, bár utóbbi már lemondott hivatalos kötelezettségeiről. Ezzel azonban még nyilván nincs vége a dolognak.

Most már tényleg felejtsük el Harry herceget a náci jelmezével, vagy Károly és Diana küzdelmes kapcsolatát, mert ezek aligha nevezhetőek botránynak azok után, ami mostanában történik András herceg, vagyis II. Erzsébet királynő fia körül, aki jelenleg nyolcadik a trónöröklési sorrendben. Pontosabban csak nyolcadik volt, mert gyanús, hogy miután lemondott hercegi kötelességeiről, a tróntól is elbúcsúzhat. De ne szaladjunk ennyire előre, inkább nézzük meg, hol kezdődött az egész botrány, és mikor ismerkedett meg András herceg a nemrég elhunyt Jeffrey Epsteinnel, aki ennek az egésznek az epicentruma volt.

Jeffry Epstein Jeffrey Epstein milliárdos amerikai üzletember ellen 2019. júliusában emeltek vádat, mert a gyanú szerint egy egész, kiskorú prostituáltakból álló hálózata volt. A bírósági papírok szerint 14 év körüli lányoknak fizetett a szexért még a kétezres évek elején manhattani villájában. A Donald Trumppal, Bill Clintonnal és András herceggel is baráti kapcsolatot ápoló Epsteint már korábban is megvádolták tinédzserkorú lányok szexuális zaklatásával és azzal is, hogy ezeket a lányokat felajánlotta befolyásos barátainak. Akkor Epstein vádalkut kötött és megúszta a vádemelést. Egy hónappal letartóztatása után, 2019. augusztus 10-én Epsteint holtan találták cellájában. Először arról szóltak a hírek, hogy öngyilkos lett, majd a boncolás során kiderült, nyaki csigolyái eltörtek, ami inkább gyilkosságra utalhat, végül az orvosszakértő mégis azt állította meg, hogy az üzletember felakasztotta magát. Epstein egyébként két nappal halála előtt írta alá végrendeletét.

1999

András és Epstein először 1999-ben találkoztak, utóbbi barátnője, Ghislaine Maxwell mutatta be őket egymásnak, akit a herceg még egyetemről ismert. A kapcsolat megmaradt, Epstein 2000 nyarán a Windsori kastélyban is bulizott, ahova Maxwell vitte magával plusz egy főként, majd András herceg látogatta meg Epsteint annak magánszigetén. Sőt, 2000 decemberében Epstein és barátnője Sandringhamben is vendégeskedtek Andrásnál.

2006

2006-ban Epsteint egy kiskorú prostituált miatt vádolták meg, ugyanebben az évben az amerikai üzletembert András meghívta nagyobbik lánya, Beatrix hercegnő tizennyolcadik születésnapjára is. Ezzel kapcsolatban a herceg később azt mondta, abban az időben nem olvasta a híreket Epsteinről.

2010

Arról viszont már nyilván tudott András, hogy Epstein tizenhárom hónapot volt börtönben. András herceg később azt mondta, 2010-ben azért is találkozott az üzletemberrel, hogy véget vessen a barátságnak – a találkát New Yorkban, a Central Parkban ejtették meg. Ehhez képest a herceg ezek után még eltöltött pár napot Epsteinnél, amiről később azt mondta: így volt kényelmes.

2019. augusztus 9.

A Guardian bírósági papírokra hivatkozva azt írta, Epstein állítólag egy 17 éves lányt, Virginia Giuffre-t arra kényszerített, hogy lefeküdjön András herceggel. A papírok közt szerepel egy fotó is a hercegről, aki átkarolja az említett lányt és a már említett Maxwellt, vagyis Epstein barátnőjét. Utóbbit egyébként azzal vádolják, hogy ő szervezte be a fiatalkorú lányokat. A bírósági dokumentumok említenek egy másik nőt is, aki állítólag szintén lefeküdt a herceggel, méghozzá Epstein manhattani lakásán. Ezek az esetek állítólag még 2015-ben történtek.

2019. augusztus 19.

York hercegét megdöbbentették a Jeffrey Epstein feltételezett bűneiről szóló hírek. Őfelsége helyteleníti az emberek kizsákmányolását és visszautasít minden vádat, ami azt sugalmazza, hogy ezekben ő is részt vett volna

– írta a Buckingham-palota hivatalos közleményében. Ez volt az első alkalom, hogy a brit királyi család egyáltalán reagált Epstein halálára és az András herceggel kapcsolatos vádakra.

2019. november 16.

András interjút adott a BBC-nek. A beszélgetés egy pontján Emily Maitlis azt kérdezte a hercegtől, miért tartotta továbbra is a kapcsolatot olyasvalakivel, mint Epstein, András pedig úgy válaszolt:

Megbántam-e, hogy kapcsolatba kerültem valakivel, aki egyértelműen illetlenül viselkedett? Igen.

Mire Maitlis visszakérdezett a szóhasználatra: „Illetlenül? Szexragadozó volt.” Ezek után András elnézését kért és azzal védekezett, csak illedelmesen akart fogalmazni, majd hozzátette: még azelőtt barátkozott vele, hogy megvádolták volna.

Ugyanebben az interjúban tagadta, hogy valaha is találkozott volna a feljebb említett 17 éves lánnyal, akivel közös fotó is készült, illetve azt is elmondta, hogy valójában nem is volt soha olyan szoros kapcsolata Epsteinnel.

2019. november 20.

A többszöri tagadás után viszonylag meglepő volt, hogy András bejelentette, visszalép hercegi kötelességeitől, miután az Epstein-botrány nagy hatással volt a brit királyi családra is. A herceg visszalépését Giuffre ügyvédje, Sigrid McCawley a People magazinnak küldött nyilatkozatában üdvözlendő hírnek nevezte, amivel szerinte András megtette az első lépést, hogy végre felelősséget vállaljon tetteiért.

2019. december 2.

András után végre Virginia Giuffre is megszólalt, a nő a BBC-nek adott interjújában azt mondta:

Ő is tudja, mi történt, én is tudom mi történt, de csak egyikünk mond igazat, és tudom, hogy az én vagyok.

“I’m calling BS on this, because that’s what it is.” Prince Andrew says he has no recollection of meeting Virginia Giuffre, nor of any photo being taken with her and he emphatically denies he had any form of sexual contact or relationship with her. pic.twitter.com/aqQ76kpPHI — Panorama 🌐 (@BBCPanorama) December 2, 2019

Interjúja után a Buckingham-palota újabb közleményben reagált, amiben egyértelműen tagadták, hogy York hercege bármilyen szexuális kapcsolatot létesített volna Virgina Giuffre-val. Azt írták, a vádak teljesen alaptalanok.

2019. december 3.

Egy sajtótájékoztatón Donald Trumpot is megkérdezték az Epsteint és András herceget érintő botrányról, amire az amerikai elnök röviden csak annyit válaszolt, hogy ez egy kemény sztori, de nem ismeri a herceget, ami tekintve, hogy az elmúlt évtizedekben több közös fotó is készült róluk, érdekes válasz.

Trump: “I don’t know the gentleman… I don’t know Prince Andrew, but it’s a tough story, a very tough story” pic.twitter.com/JzCrJqWwdM — Mark Di Stefano 🤙🏻 (@MarkDiStef) December 3, 2019

Ugyanezen a napon derült ki, hogy Károly herceg állítólag azt tervezi, hogy kicsit visszavesz a brit királyi család azon tagjaiból, akik ranggal és királyi, illetve közéleti kötelezettséggel rendelkeznek. Bár hivatalosan nem erősítették meg, de gyanús, hogy mindez annak hatására vetődött fel, hogy András lemondott a jogairól és kötelezettségeiről. Utóbbiról egyébként szintén nem tudni biztosan, hogy önként tette meg, vagy a királynő nyomására.

2019. december 8.

Látszólag sok köze nincs a történtekhez, de jól mutatja, hogy a brit királyi családon belül nem túl jó a hangulat. December 8-án több újság is azt írta a DailyMailre hivatkozva, hogy András idősebb lánya, Beatrix hercegnő lefújta az eljegyzési partiját, méghozzá az apja körüli botrányok miatt. Állítólag a hercegnő attól tart, hogy túl sok fotós várná családját és leginkább apját a történtek miatt a helyszínen, ezért pihentetik a dolgot és kivárnak.

