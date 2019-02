Kulka János olyan szerepet vállalt, amiben már szövege is van

A színészt betegsége óta filmben és színpadon is lehetett látni, annak ellenére, hogy korábban úgy nyilatkozott, nem tér vissza a közönség elé. Ezek a szerepek szöveg nélküliek voltak, de a januárban bemutatott Árvácskában így is nagyot alakított. Márciusban azonban újabb darabban látható, amiben már beszélni is fog.

Örülök az érdeklődésnek. Független társulatok kerestek meg, olyan rendezők, akiknek a munkája izgalmasnak tűnt, ezért úgy döntöttem, belefogok

– mondta a Blikknek Kulka János, aki a Trojka társulat Cseresznyéskert című előadásában Firsz, a komornyik szerepét játssza.

Nagyon jól dolgozunk együtt, szeretek a kollégákkal lenni. Fárasztó, de jó élmény újra próbálni. Nagyon izgalmasnak találom a karakterem is. Firsz egy bolond ember. Szeretem ezt az alakot, közel áll a szívemhez. Régen izgultam, most már nem.

Kiemelt kép: MTI/Kallos Bea