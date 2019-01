Kulka János újra színpadon

Egy héttel ezelőtt írtuk meg, hogy három évvel stroke-ja után Kulka János újra színpadra áll. A színész több darabban is látható lesz a közeljövőben, január 30-án a Trafóban mutatják be a Dollár Papa Gyermekei társulat Árvácska című darabját, melynek színpadi próbájáról adott ki képriportot az MTI.

Kulka emellett Csehov Cseresznyéskert című darabjában is színpadra áll márciusban, az elmúlt hónapokban pedig már több kisebb szerepet is elvállalt. Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve című filmjében egy szöveg nélküli szerepben láthattuk, a TV2 Bogaras szülők című sorozatában is feltűnt nemrég, legutóbb pedig egy autóreklámban hallhattuk a hangját.

A Kossuth- és Jászai-díjas színművész még 2016-ban kapott sztrókot, és bár felépült, újra meg kellett tanulnia beszélni.

Kiemelt kép: Szigetváry Zsolt / MTI