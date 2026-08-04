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Foci

Nem kegyelmezett az UEFA a Fradi Európa Liga-ellenfelének

24.hu
2026. 08. 04. 03:33
Súlyos büntetést kapott a Górnik Zabrze labdarúgócsapata, amelynek szurkolói a Fenerbahce elleni legutóbbi fordulóbeli párharc során olyan botrányosan viselkedtek, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szektorbezárást rendelt el a Ferencváros elleni Európa Liga-párharc lengyelországi mérkőzésére.

Nem volt sikertörténet eddig a Górnik Zabrze idei kupaszereplése. A lengyel együttes a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe, és az isztambuli 1-0-s vereséget követően 1-1-et játszott otthon a Fenerbahce ellen, és 2-1-es összesítéssel kiesett.

Az UEFA mindkét mérkőzés után megbüntette a klubot: miután az isztambuli összecsapáson a szurkolók rendbontást okoztak, az európai szövetség 50 ezer eurós pénzbírsággal sújtotta, és eltiltotta a következő idegenbeli kupacsata jegyértékesítésétől, igaz, ezt két évre felfüggesztette.

A visszavágót követően még komolyabb büntetés következett, ezúttal 68 ezer euróra büntették a szurkolók rasszista és diszkriminatív viselkedése, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt.

Ráadásul a következő hazai UEFA-meccsen lezárják a déli lelátót, azaz kevesebb néző szurkolhat majd az augusztus 13-i, Ferencváros elleni hazai Európa Liga-selejtező visszavágóján.

A klub igyekszik az UEFA-szabályok minden lehetséges pontját kihasználni a közelgő mérkőzés nézőszámának maximalizálása érdekében. Kedden részletes tájékoztatást adunk arról, hogyan lehet jegyet venni a Górnik hazai, Ferencváros elleni mérkőzésére

– írta a Górnik Zabrze a közösségi oldalán.

A felek első mérkőzésére szerdán, Budapesten kerül sor, a párharc továbbjutójára a török Trabzonspor vár az EL-ben, a vesztesre pedig a francia AS Monaco a Konferencia Ligában.

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