Nem kegyelmezett az UEFA a Fradi Európa Liga-ellenfelének

Nem volt sikertörténet eddig a Górnik Zabrze idei kupaszereplése. A lengyel együttes a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe, és az isztambuli 1-0-s vereséget követően 1-1-et játszott otthon a Fenerbahce ellen, és 2-1-es összesítéssel kiesett.

Az UEFA mindkét mérkőzés után megbüntette a klubot: miután az isztambuli összecsapáson a szurkolók rendbontást okoztak, az európai szövetség 50 ezer eurós pénzbírsággal sújtotta, és eltiltotta a következő idegenbeli kupacsata jegyértékesítésétől, igaz, ezt két évre felfüggesztette.

ℹ️ Informujemy, iż UEFA nałożyła na Klub karę pieniężną w wysokości €68,000 oraz nakazała zamknięcie trybuny południowej (Torcida) na jeden mecz domowy w europejskich pucharach. Klub pracuje nad wykorzystaniem wszystkich możliwych punktów regulaminu UEFA w celu maksymalizacji… pic.twitter.com/leCFUaQThF — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 3, 2026

A visszavágót követően még komolyabb büntetés következett, ezúttal 68 ezer euróra büntették a szurkolók rasszista és diszkriminatív viselkedése, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt.

Ráadásul a következő hazai UEFA-meccsen lezárják a déli lelátót, azaz kevesebb néző szurkolhat majd az augusztus 13-i, Ferencváros elleni hazai Európa Liga-selejtező visszavágóján.

A klub igyekszik az UEFA-szabályok minden lehetséges pontját kihasználni a közelgő mérkőzés nézőszámának maximalizálása érdekében. Kedden részletes tájékoztatást adunk arról, hogyan lehet jegyet venni a Górnik hazai, Ferencváros elleni mérkőzésére

– írta a Górnik Zabrze a közösségi oldalán.

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A felek első mérkőzésére szerdán, Budapesten kerül sor, a párharc továbbjutójára a török Trabzonspor vár az EL-ben, a vesztesre pedig a francia AS Monaco a Konferencia Ligában.