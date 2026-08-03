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Régi ismerőssel küzdhet meg a Fradi az EL-főtábláért

európa liga a trabzonspor lehet a fradi ellenfele a főtábláért
Kőrös Gábor / 24.hu
admin Dajka Balázs
2026. 08. 03. 13:50
európa liga a trabzonspor lehet a fradi ellenfele a főtábláért
Kőrös Gábor / 24.hu
A török Trabzonspor lesz az FTC ellenfele az Európa Liga-főtábláért, amennyiben a magyar csapat túljut a lengyel Górnik Zabrze elleni párharcon.

A Trabzonspor a török bajnokság előző idényében bronzérmesként zárt a Galatasaray és a Fenerbahce mögött.

Az FTC és a török csapat az Európa Ligában 2022-es csoportkörében már találkozott egymással, akkor a Fradi idehaza tíz emberrel is nyerni tudott 3-2-re, és bár idegenben kikapott 1-0-ra, így is csoportelsőként jutott tovább.

Ahhoz, hogy az FTC eljusson a rájátszásba, előbb sikerrel kell vennie a tavalyi lengyel ezüstérmes Górnik Zabrze elleni párharcot.

Az NB I-ben két döntetlennel rajtoló Fradi itthon kezd a lengyelek ellen augusztus 5-én 20.15-től.

Amennyiben Borbély Balázs csapata nem jut tovább a lengyelek ellen, akkor átkerül a Konferencia Ligába, ahol egy párharcot kell sikerrel megvívnia ahhoz, hogy főtáblás legyen.

Arról, hogy miért üzent a Fradi-tábor az MLSZ-nek és a magyar kormánynak, itt írtunk.

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