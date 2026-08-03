Gyanús halastó-beruházások miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság

Három, összesen mintegy 450 millió forint vissza nem térítendő támogatást bezsebelő halastó-beruházást világított át az Integritás Hatóság, és az eredmények alapján feljelentést is tettek költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása elkövetésének gyanúja miatt.

A hatóság honlapján esettanulmány formájában, nevek említése nélkül számol be a vizsgálatról azért, hogy „az EU-támogatású projektek lezárt vizsgálatainak tanulságai visszajussanak a pályázati tervezésbe, az ellenőrzésbe és a szervezeti kockázatkezelésbe”, és segítsék a későbbiekben a visszaélések megelőzését.

Az esettanulmányban három olyan, Nógrád vármegyében megvalósult halastó-beruházást dogozta fel, amelyek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) keretében kaptak vissza nem térítendő támogatást. Az összesen mintegy 450 milliós kifizetés kedvezményezettje egy budapesti egyéni vállalkozó volt.

A hatóság összefoglalója szerint a vizsgálat során a következőket találták:

a kedvezményezett 2016-2023 között nem rendelkezett halgazdálkodási joggal és engedéllyel, mégis halértékesítési számlákkal igazolta a támogathatóságot.

11 esetben azt láttuk, hogy a beszállítók függetlensége a kedvezményezettől nem volt igazolható; ezekben az ügyekben összesen nagyjából 623 millió forint értékű számlát állítottak ki, és körülbelül 311 millió forint támogatás kapcsolódott hozzájuk – ez a projektek elszámolt támogatásának közel 70 százaléka.

a termelési és foglalkoztatási számok teljesülése nem volt igazolható; a kedvezményezett által benyújtott adatok nem voltak összhangban a NAV, a NÉBIH és más hatósági nyilvántartások adataival.

Az Integritás Hatóság szerint az esetnek megfontolandó tanulsága az, hogy ha a kontrollok csak formálisak, a támogatások nem érik el a szakpolitikai célokat, és nő a korrupciós kockázat: a források nem hoznak valós kapacitás- és teljesítménynövekedést, a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás pedig elmarad.

Ezért azt javasolják a későbbikre nézve, hogy

a szakmailag nem megalapozott projekteket ki kell szűrni,

azonosítani kell a kedvezményezettől nem független szállítókat személyi, tulajdonosi, székhelyi kapcsolatok alapján,

biztosítani kell a kifizetések előtt a számlák, szerződések és megvalósítást alátámasztó dokumentumok mélyebb ellenőrzését,

több helyszíni ellenőrzés szükséges az indikátorok igazolásához.