Vádat emeltek Ráduly István Kovászna megyei prefektus ellen villanyszerelési munkák miatt

Vádat emelt a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Ráduly István Kovászna megyei prefektus ellen. A kormánymegbízottat a kormányhivatal sepsiszentgyörgyi székhelyének felújítása kapcsán gyanúsítják korrupcióval – számolt be hétfőn online kiadásában a Háromszék című helyi napilap.

A román bíróságok portálján elérhető adatok szerint a dossziét pénteken, július 31-én iktatták a Kovászna megyei törvényszéken. Az ügyben két magánembert és az Electroconstructia ELCO Kft.-t is korrupciós bűncselekményekkel vádolják.

A DNA hétfőn közölte, hogy Ráduly Istvánt hivatali visszaéléssel vádolják, a tisztségviselő szabadlábon védekezhet.

Az ügyben a prefektusi hivatal egyik alkalmazottja, a közbeszerzési tanácsos ellen is bűnvádi eljárás indult hivatali visszaélés vádjával. Továbbá az Electroconstructia ELCO Kft.-t és a cég képviselőjét hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt állították bíróság elé. Mindegyik vádlott szabadlábon védekezhet.

A korrupcióellenes ügyészek azt állítják, hogy Ráduly és közbeszerzési tanácsosa 2021 szeptembere és decembere között közvetlen szerződést kötött a céggel a prefektusi hivatal elektromos hálózatának felújítására, és ezáltal jogsértő módon előnyben részesítette a vállalatot. A DNA szerint ugyanis nem egyszerű javítási munkáról volt szó, ezért szigorúbb törvényi eljárást kellett volna alkalmazni, szakjelentést, új műszaki tervet és műszaki-gazdasági dokumentációt kellett volna készíttetni. Az ügyészek azt is állítják, hogy a munka értékét és a szerződés feltételeit a cég szabta meg, és nem tartották be a feladatkiíró füzet előírásait.

Az ügyészek szerint az okozott kár 356 025 lej (24,7 millió forint), amiből 77 142 lejt (5,3 millió forintot) olyan anyagokra számoltak el, amelyeket nem használtak fel a munka során.

A vádemelésről elsőként beszámoló G4Media.ro bukaresti portál emlékeztetett arra, hogy a DNA brassói részlegének ügyészei 2024-ben végeztek házkutatást a prefektusi hivatalban és Ráduly lakásán.

Ráduly Istvánt 2021 márciusában nevezték ki Kovászna megye prefektusává. (MTI)