Tényleg akkora a nihil a holland futballban, hogy egy veterán edző is felmerült kapitányként?

Hollandia korán kiesett a világbajnokságon Marokkó ellen, és az addigi edző, Ronald Koeman távozott, a helyére pedig akár Louis van Gaal is érkezhet – pályafutása során immáron negyedszer.

A holland napilap állítja, ezt olyan források jelentették neki, akik közel állnak többek között az Ajax, az FC Barcelona, a Bayern München, a Manchester United és a holland válogatott korábbi vezetőedzőjéhez.

Van Gaal korábban három alkalommal ült a kispadon (2000-2001, 2012-2014, 2021-22), összesen 63 mérkőzésen vezette a nemzeti csapatot, amellyel ott lehetett a 2014-es brazíliai és a 2022-es katari világbajnokságon. Ugyanakkor Európa-bajnokságon még nem dolgozhatott.

A visszatérés nem öncélú elképzelés

A szakember évekkel ezelőtt prosztatarákkal küzdött, de úgy nyilatkozott, az egészségügyi problémája szerencsére már a múlté, és fittebbnek érzi magát, mint valaha. Szeretne dolgozni, de a szövetségi kapitányi poszt lenne ideális, hiszen nem kellene minden nap a pályán lennie, csak a válogatott szünetekben.

Ugyanakkor a lehetséges visszatérés nem öncélú elképzelés, csak akkor fogja fontolóra venni a lehetséges visszatérést, ha a szövetség ténylegesen felkeresi.

Előny, hogy Van Gaal ismeri a keret nagy részét, továbbra is szorosan követi a nemzetközi focit, és szoros kapcsolatot tart fenn számos válogatott játékossal. Emiatt, és a holland válogatott szövetségi kapitányaként szerzett hatalmas tapasztalatának köszönhetően könnyen átveheti Ronald Koeman helyét

– írta a lap.

Arne Slot nemet mondott

A múlt héten a legnagyobb esélyes, Arne Slot visszautasította a felkérését, a legutóbb Liverpoolban dolgozó szakember inkább a klubmunkát részesítené előnyben, és megfelelő ajánlatokra vár.

Mellette a szóba jöhető Erik ten Haag, a Twente technikai igazgatója, míg Peter Bosz, a holland bajnok PSV Eindhoven edzője, és egyikük sem elérhető.

Hollandia legközelebb szeptember 24-én Amszterdamban lép pályára a Nemzetek Ligájában, ahol Németország lesz az ellenfél.