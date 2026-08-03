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Foci

Tényleg akkora a nihil a holland futballban, hogy egy veterán edző is felmerült kapitányként?

Southampton's Dutch manager Ronald Koeman (R) shakes hands with Manchester United's Dutch manager Louis van Gaal ahead of the English Premier League football match between Southampton and Manchester United at St Mary's Stadium in Southampton, southern England on September 20, 2015. AFP PHOTO / IAN KINGTON RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
IAN KINGTON / AFP
Előttem az utódom? Luis van Gaal és Ronald Koeman
24.hu
2026. 08. 03. 21:28
Southampton's Dutch manager Ronald Koeman (R) shakes hands with Manchester United's Dutch manager Louis van Gaal ahead of the English Premier League football match between Southampton and Manchester United at St Mary's Stadium in Southampton, southern England on September 20, 2015. AFP PHOTO / IAN KINGTON RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
IAN KINGTON / AFP
Előttem az utódom? Luis van Gaal és Ronald Koeman
Azok után, hogy Arne Slot, Peter Bosz és Erik ten Hag sem lesz szövetségi kapitány, a 74 éves Louis van Gaal kész tárgyalásokat kezdeni a Holland Labdarúgó Szövetséggel, amennyiben felkérik a feladatra, írta a De Telegraaf.

Hollandia korán kiesett a világbajnokságon Marokkó ellen, és az addigi edző, Ronald Koeman távozott, a helyére pedig akár Louis van Gaal is érkezhet – pályafutása során immáron negyedszer.

A holland napilap állítja, ezt olyan források jelentették neki, akik közel állnak többek között az Ajax, az FC Barcelona, a Bayern München, a Manchester United és a holland válogatott korábbi vezetőedzőjéhez.

Van Gaal korábban három alkalommal ült a kispadon (2000-2001, 2012-2014, 2021-22), összesen 63 mérkőzésen vezette a nemzeti csapatot, amellyel ott lehetett a 2014-es brazíliai és a 2022-es katari világbajnokságon. Ugyanakkor Európa-bajnokságon még nem dolgozhatott.

A visszatérés nem öncélú elképzelés

A szakember évekkel ezelőtt prosztatarákkal küzdött, de úgy nyilatkozott, az egészségügyi problémája szerencsére már a múlté, és fittebbnek érzi magát, mint valaha. Szeretne dolgozni, de a szövetségi kapitányi poszt lenne ideális, hiszen nem kellene minden nap a pályán lennie, csak a válogatott szünetekben.

Ugyanakkor a lehetséges visszatérés nem öncélú elképzelés, csak akkor fogja fontolóra venni a lehetséges visszatérést, ha a szövetség ténylegesen felkeresi.

Előny, hogy Van Gaal ismeri a keret nagy részét, továbbra is szorosan követi a nemzetközi focit, és szoros kapcsolatot tart fenn számos válogatott játékossal. Emiatt, és a holland válogatott szövetségi kapitányaként szerzett hatalmas tapasztalatának köszönhetően könnyen átveheti Ronald Koeman helyét

– írta a lap.

Arne Slot nemet mondott

A múlt héten a legnagyobb esélyes, Arne Slot visszautasította a felkérését, a legutóbb Liverpoolban dolgozó szakember inkább a klubmunkát részesítené előnyben, és megfelelő ajánlatokra vár.

Mellette a szóba jöhető Erik ten Haag, a Twente technikai igazgatója, míg Peter Bosz, a holland bajnok PSV Eindhoven edzője, és egyikük sem elérhető.

Hollandia legközelebb szeptember 24-én Amszterdamban lép pályára a Nemzetek Ligájában, ahol Németország lesz az ellenfél.

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