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Rácz András lesz a Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese

Magyar Külügyi Intézet Facebook
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 03. 14:45
Magyar Külügyi Intézet Facebook
Kutatási és tudományos ügyekért felel majd.

Örömmel jelentjük be, hogy 2026. augusztus 1-jétől dr. Feledy Botond tölti be a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói tisztségét, míg a kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesi feladatokat dr. Rácz András látja el.

– írja a Magyar Külügyi Intézet a Facebookon. Azt, hogy az intézetet Feledy Botond vezeti majd, már korábban közölte Orbán Anita külügyminiszter, de a posztból kiderül, hogy Rácz András lesz a vezérigazgató-helyettes. Orbán azt is bejelentette, hogy a Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium alá.

Dr. Rácz András biztonságpolitikai szakértő, Oroszország- és posztszovjet térségkutató, aki több mint másfél évtizede foglalkozik az euro-atlanti biztonság, Kelet-Európa és a volt Szovjetunió térségének politikai és katonai folyamataival. A Magyar Külügyi Intézet célja, hogy tovább erősítse szerepét a magyar külpolitikai döntések szakmai megalapozásában, bővítse nemzetközi szakmai együttműködéseit, és erősítse a társadalom felé való nyitást.

– írja a poszt a továbbiakban.

Feledy Botond külpolitikai szakértő és kommentátor, podcast-műsorvezető, valamint a HetiFeledy világpolitikai hírlevél szerzője négy éven át, a legtöbben valószínűleg a Partizán műsoraiból ismerhetik. A tárca hangsúlyozta, hogy Feledy kutatói és szakmai munkássága elsősorban az euroatlanti biztonságpolitikára, az információs hadviselésre és a kiberbiztonságra fókuszál.

Orbán Anita a döntéssel kapcsolatban arról beszélt: a Külügyi Intézet működését az elmúlt években a Miniszterelnökség irányítása alatt a szakmai szempontok mellett egyre erősebben határozták meg a napi politikai elvárások, ő azonban azt szeretné, ha az intézet újra a lehető legmagasabb szakmai színvonalú, önálló szakmai tudást biztosítana a döntéshozóknak.

„Olyan elemzésekre van szükségünk, amelyek világosan megmutatják, hol húzódnak a magyar nemzeti érdek határai, milyen világpolitikai trendfordulók előtt állunk, és ezek hogyan hatnak majd Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére. Az intézet új vezetése ezt az alapos, független és előretekintő kutatói munkát fogja szolgálni” – jelentette ki a külügyminiszter.

A Külügyi Intézet azt követően maradt gazdátlanul, hogy addigi vezetője, Gladden Pappin bejelentette lemondását, amit Orbán Anita pénteken el is fogadott. A miniszter már ekkor bejelentette, hogy az intézet visszakerül a tárcájához.

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