Barcelona tele van turistákkal, de a város rejtett kincseinél el lehet kerülni a tömeget

Barcelona nem véletlenül a világ egyik legkeresettebb városa, hiszen megtalálunk benne szinte mindent, ami egy turista számára kecsegtető lehet:
- építészeti remekműveket az ókortól a legmodernebb korig,
- külön lapon említve a száz éve elhunyt Antoni Gaudí legismertebb épületeit – köztük az 1882-ben építeni kezdett Sagrada Famíliát, aminek éppen nemrégiben fejezték be a legmagasabb csúcsát,
- de betérhetünk a legkülönfélébb múzeumokba,
- hihetetlenül változatos konyhák ételeit kóstolhatjuk (részben a spanyol bevándorlási politikának köszönhetően),
- és persze mindezeken túl: ott a strand is.
Nem csoda, hogy katalán fővárost erősen sújtja a túlturizmus, de a látnivalók sokasága annak is tartogat lehetőségeket, aki el akarja kerülni a tömegjeleneteket. Olykor nem is a legismertebb helyek a legjobbak a műfajukban, adunk pár tippet kevésbé látogatott, de felkeresni érdemes látnivalóhoz.
Sagrada Família helyett
A cikk tartalmából
Cikkünkben bemutatjuk, mik lehetnek a kiváló alternatívák
- Gaudí leghíresebb lakóházai helyett,
- a zsúfolt tengerpart helyett,
- a fő sétálóutca helyett,
- az FC Barcelona stadionja vagy épp a leghíresebb piac helyett,
- de bemutatunk kevésbé ismert tornyokat, parkokat is.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Előfizetek
Már csatlakoztál hozzánk?
Lépj be a folytatáshoz!
Lépj be a folytatáshoz!