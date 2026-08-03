Barcelona tele van turistákkal, de a város rejtett kincseinél el lehet kerülni a tömeget

Barcelona nem véletlenül a világ egyik legkeresettebb városa, hiszen megtalálunk benne szinte mindent, ami egy turista számára kecsegtető lehet:

építészeti remekműveket az ókortól a legmodernebb korig,

külön lapon említve a száz éve elhunyt Antoni Gaudí legismertebb épületeit – köztük az 1882-ben építeni kezdett Sagrada Famíliát, aminek éppen nemrégiben fejezték be a legmagasabb csúcsát,

legismertebb épületeit – köztük az 1882-ben építeni kezdett Sagrada Famíliát, aminek éppen nemrégiben fejezték be a legmagasabb csúcsát, de betérhetünk a legkülönfélébb múzeumokba,

hihetetlenül változatos konyhák ételeit kóstolhatjuk (részben a spanyol bevándorlási politikának köszönhetően),

és persze mindezeken túl: ott a strand is.

Nem csoda, hogy katalán fővárost erősen sújtja a túlturizmus, de a látnivalók sokasága annak is tartogat lehetőségeket, aki el akarja kerülni a tömegjeleneteket. Olykor nem is a legismertebb helyek a legjobbak a műfajukban, adunk pár tippet kevésbé látogatott, de felkeresni érdemes látnivalóhoz.

Sagrada Família helyett