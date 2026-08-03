antoni gaudibarcelonala boqueriala rambla
Élet-Stílus

Barcelona tele van turistákkal, de a város rejtett kincseinél el lehet kerülni a tömeget

Ercin Erturk / Anadolu / Getty Images
admin Schultz Antal
2026. 08. 03. 21:06
Ercin Erturk / Anadolu / Getty Images
Barcelona a világ tíz leglátogatottabb városának egyike, évente akár másfél magyarországnyi turista is felkeresi. Nem véletlenül, hiszen roskadásig van látványosságokkal, ami persze abban is segíthet, hogy elkerüljük az állandó tumultust. Sagrada Família, Parc Güell, Casa Batlló, La Rambla, Barceloneta, la Boqueria – az ikonikus helyek mind dugig vannak nyáron érdeklődőkkel, ám cikkünkben mutatunk olyan eldugottabb látnivalókat, ahová jóval kevesebben járnak.

Barcelona nem véletlenül a világ egyik legkeresettebb városa, hiszen megtalálunk benne szinte mindent, ami egy turista számára kecsegtető lehet:

  • építészeti remekműveket az ókortól a legmodernebb korig,
  • külön lapon említve a száz éve elhunyt Antoni Gaudí legismertebb épületeit – köztük az 1882-ben építeni kezdett Sagrada Famíliát, aminek éppen nemrégiben fejezték be a legmagasabb csúcsát,
  • de betérhetünk a legkülönfélébb múzeumokba,
  • hihetetlenül változatos konyhák ételeit kóstolhatjuk (részben a spanyol bevándorlási politikának köszönhetően),
  • és persze mindezeken túl: ott a strand is.

Nem csoda, hogy katalán fővárost erősen sújtja a túlturizmus, de a látnivalók sokasága annak is tartogat lehetőségeket, aki el akarja kerülni a tömegjeleneteket. Olykor nem is a legismertebb helyek a legjobbak a műfajukban, adunk pár tippet kevésbé látogatott, de felkeresni érdemes látnivalóhoz.

Sagrada Família helyett

A cikk tartalmából

Cikkünkben bemutatjuk, mik lehetnek a kiváló alternatívák

  • Gaudí leghíresebb lakóházai helyett,
  • a zsúfolt tengerpart helyett,
  • a fő sétálóutca helyett,
  • az FC Barcelona stadionja vagy épp a leghíresebb piac helyett,
  • de bemutatunk kevésbé ismert tornyokat, parkokat is.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mészáros cégének kommunikációs embere lesz az M1 Híradó főszerkesztője
Jelezte az „aggasztó részleteket” a kulturális minisztérium, de nem ők nevezték ki Tarr Zoltán sógorát az Iparművészeti élére
Budai Gyula lemondott képviselői mandátumáról
A Fidesz a Sándor-palota illegális lakásfoglalójának nevezte Forsthoffer Ágnest
Magyar Péter: Paks kiesése 50 milliárdos kárhoz vezet, a fideszesek ne dezinformáljanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik