„Anglia szíve összetörve” – Tuchel kapitány bekkelni akart, végül kikapott a válogatott

„Anglia szíve összetörve” – írta a Guardian, amely szerint a válogatott percekre volt attól, hogy történelmet írjon azzal, hogy 1966 óta először jut el világbajnoki döntőbe. A lap azt írta, miután Anglia megszerezte a vezetést, csak a védekezéssel törődött, és csupán a szerencséjén, illetve Jordan Pickford bravúrjain múlt, hogy nem tört meg korábban.

Thomas Tuchel cseréi és taktikai változtatásai sikeresen működtek korábban, de az angol szövetségi kapitány meccs közbeni változtatásai itt visszafelé sültek el

– olvasható.

Anglia vb-gyötrelmeket élt át

A korábbi válogatott csatár, Alan Shearer úgy fogalmazott, a jobb csapat nyert.

„Őszintének kell lennünk. Miután Argentína hátrányba került, a reakciója briliáns volt. Kétszer eltalálta a kapufát, amikor Angliának szerencséje volt. A játékosai nem estek pánikba, tartották magukat a játéktervükhöz, hittek benne, és megcsinálták. Bármennyire is fáj ezt kimondani, megérdemelték, hogy vasárnap döntőt játsszanak.”

Megszereztük a vezetést és jó helyzetbe kerültünk, aztán nem tudtuk, mit tegyünk. Visszahúzódtunk, hagytuk, hogy ránk támadjanak. Számos helyzetet alakítottak ki, aztán összeomlottunk. Nagyon csalódott vagyok

– nyilatkozta Wayne Rooney a BBC-nek.

A Mirror ugyanakkor azt emelte ki, hogy Rooney bírálta Thomas Tuchelt, és kijelentette, a kapitány döntései ennyibe (azaz a vereségbe) kerültek.

A lap úgy fogalmazott a tudósítás címében: „Agónia Atlantában! Anglia újabb vb-gyötrelmeket él át, Argentína két gólt szerzett az utolsó percekben, bejutva ezzel a döntőbe.”

„A hatvan éves szenvedés folytatódik. És a fájdalom még soha nem volt ennyire elviselhetetlen. Thomas Tuchel tévedett. Ő maga hívta magára a nyomást. Ez elviselhetetlen volt, és persze, Anglia összeomlott” – olvasható.

Tuchel ugyanazt tette, mint Southgate

A Sky Sport azt írta, Anglia világbajnoki álma hét rövid perc alatt szertefoszlott, miután Thomas Tuchel 20 perccel a vége előtt levette a pályáról Gordont, és ötös védősorra állt át, így nem maradt lehetősége támadni.

Az Arsenal egykori 21-szeres válogatott támadója, Paul Merson a Sky Sportsnak úgy fogalmazott, Tuchel ugyanazt tette, mint elődje, Gareth Southgate.

Tényleg nem találok szavakat. Gareth-et sok kritika érte a védekezése miatt, pedig szerintem jól teljesített. Jött Tuchel, aki ugyanezt tette, mint Southgate.

Azt megértem, hogy a mexikói meccsen 10 emberrel voltunk, de itt valami mást kellett volna bevetnünk. Tuchelről nem gondoltam, hogy ezt választja, azt hittem, valami mást fog kitalálni Argentína ellen, és nyomást gyakorol rá. De itt csak az volt a lényeg, hogy védekezzünk, majd amikor ellenfelünk gólt szerzett, akkor már rengeteg védőnk volt a pályán.”