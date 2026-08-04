Elhalkult a Megafon: heten maradtak a propagandaműhelyben

Szinte minden dolgozóját elküldte, és bezárja óbudai irodáit a Megafon. A Fidesz-kormány propagandaműhelyéből április óta 65-en távoztak, mindössze 7 munkavállalójuk maradt, tudta meg az RTL Híradó.

A Megafontól megkérdezte az RTL, miért bocsátották el a dolgozókat, de nem válaszoltak. A híradó stábja ellátogatott az irodához is: az ott dolgozók nyilatkozni nem akartak, de azt elmondták, hogy korábban nagy élet volt arrafelé, de az utóbbi párt hétben teljesen eltűntek.

Az ex-propagandisták közül többen a talpukra estek: immár ketten a Fidesz parlamenti frakciójába ültek át.

Továbbra sem tudni, hogy pontosan milyen pénzekből működött a Megafon: rejtélyes adományozóktól rendszeresen milliárdos összegű adományokat kaptak.