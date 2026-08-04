„A rossz és a még rosszabb közül lehet választani” – ezért játszottak a legnagyobb kánikulában az NB I-ben

A mostanihoz hasonló helyzetben nincs jó válasz, és nincs jó döntés sem.

Hogyha a sportoló egészségét nézzük, akkor tudjuk mindannyian, hogy mi az ideális: természetesen az, ha minél inkább hűvösben és naplemente után rendezik meg a mérkőzéseket. Valamelyik ujjukba viszont bele kellett harapniuk az illetékeseknek” – nyilatkozta a 24.hu-nak dr. Tállay András, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Orvosi Bizottságának elnöke a hétvégi magyarországi labdarúgómeccsek kapcsán, melyeket annak ellenére is korábbi kezdési időpontban rendeztek, hogy tombol a kánikula.

Hőség, aszály, energiaválság

Az energiamegtakarítás érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) augusztus 1-jén elrendelte: visszavonásig legkésőbb 17.30-ig el kell kezdeni minden futballmérkőzést, hogy így el lehessen kerülni a villanyvilágítás használatát. Csakhogy közben napok óta harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így a sportért felelős államtitkár, Kálnoki-Kiss Attila is fokozott elővigyázatosságra kérte a sportolókat és a szabadtéri sportesemények szervezőit.

A Blikk még a forduló előtt kereste meg a szövetséget, hogyan készül a kánikulára, mire az MLSZ válaszában jelezte, nem tervez különleges intézkedést, a rendezéssel kapcsolatos elővigyázatossági lépéseket pedig a klubokra bízza.

Már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre

– írták.

A szövetségi döntés hatására a másodosztályban ugyan voltak olyan bajnokik, amelyeket a csapatok közös megegyezése után elhalasztottak, az NB I-ben azonban minden mérkőzést lejátszottak. A módosított kezdési időpont először a Kispesti-Honvéd és az MTK szombati ütközetét érintette, melyet a meccsnapon hoztak előre két órával, 17.30-ra, így a legnagyobb kánikulában rendezték meg. Az M4 Sport stúdiójában Szakály Péter aggodalmának adott hangot ezzel kapcsolatban:

„Jobb lett volna objektíven átgondolni minden lehetőséget és eshetőséget, akár azt is, hogy az egész fordulót elhalasszák. Bízom benne, hogy a játékosoknak nem lesz semmilyen olyan problémájuk, amely később gondot okozhat” – ecsetelte, de a hétvége során az M4 Sporton többször is felmerült, hogy inkább halasztani kellett volna a fordulót.

Földre rogyott az újpesti csapatkapitány, de végül folytatta