Borbély Balázs: Nagy Ádám szükség esetén bevethető a Górnik ellen

A Fradiba közvetlenül a Vasas elleni bajnoki előtt tért vissza hivatalos Nagy Ádám, ám a tíz év után hazaigazoló középpályás az NB I-ben még nem lépett pályára. Az Európa Ligában azonban sor kerülhet erre, már csak azért is, mert Philippe Rommens a Twente ellen piros lapot kapott.

Philipp Rommens kiesésével a középpálya belső részén valóban kicsit elfogytunk. Nagy Ádám velünk van, a keretbe is nevezhettem, de nagyon régen játszott tétmérkőzést. Ettől függetlenül nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén bevethető a Górnik ellen. És ami némi jó hír, Naby Keita is ott lehet a keretben, a kispadról talán őt is beküldhetem adott esetben

– mondta Borbély.

Az FTC új edzője felemás eredményeket szállított a szezonban, miközben az EL-selejtezőkön veretlenül lépdel előre a csapat, a bajnokságban a Pakstól kikapott 4-2-re, a Vasassal pedig gól nélküli döntetlent játszott. Talán épp ezért érzi annyira a nemzetközi kupaszereplés fontosságát.

„Ez a párharc a továbbjutásról szól! Nem babra megy a játék, aki itt túlél, az már biztosan a Konferencia Liga csoportkörében szerepelhet. Számunkra fontos lesz, hogy óvatosan, okosan, intelligensen játsszunk. Az európai mérkőzéseken a támadójátékunk rendben volt, a Twente ellen több mint egy órát emberhátrányban voltunk, az rányomta a bélyegét a futballunkra, de amit eddig bemutattunk támadásban, azt szeretnénk a Górnik ellen is látni” – mondta Borbély Balázs a mérkőzéssel kapcsolatban.

A párharc nem kilencven perces lesz, két mérkőzésen dől el, idehaza éppen ezért nem lehet fejjel menni a falnak, de… Szeretnénk a saját stílusunkat játszani, és olyan eredményt elérni, ami jó pozícióba helyezhet bennünket a visszavágó előtt. Tudom, mit várhatunk az ellenféltől, okosan kell futballoznunk, de azért bátorság is kell a sikerhez.

A Górnik a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében esett ki az EL-be, a Fenerbahce 2-1-es összesítéssel búcsúztatta. A Górnik Zabrze ellen augusztus 5-én hazai pályán kezd a Ferencváros 20:30-kor, a visszavágóra nyolc nappal később kerül sor. A továbbjutó együttes mindenképp alapszakaszba ér, a vesztes viszont még a Konferencia Liga rájátszásában próbálkozhat.