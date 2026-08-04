Hetvenéves korában meghalt Gulyás János, aki közel négy évtizeden keresztül vezette Borsodbótát. A halálhírről Csuzda Gábor, a térség országgyűlési képviselője számolt be.

A gépészmérnök végzettségű Gulyás János először 1986-ban lett Borsodbóta és Uppony tanácselnöke. Az ország egyetlen munkáspárti polgármestere volt, a pártba a rendszerváltás után lépett be, és haláláig tagja maradt.

A 24.hu 2020-ban riportfilmet készített arról, hogy Gulyás János hogyan vezeti az ország egyetlen kommunista polgármestereként Borsodbótát.