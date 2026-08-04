Az oroszok biztonsági okokból inkább nem indulnak a lengyelországi vébén

Az orosz férfi röplabda-válogatott biztonsági okokra hivatkozva nem vesz részt a jövő évi, lengyelországi világbajnokságon, írja az MTI. A döntésről Sztanyiszlav Sevcsenko, az orosz szövetség elnöke tájékoztatta a TASZSZ állami hírügynökséget.

Úgy gondoljuk, hogy ez a torna túlságosan politikai jellegű lesz. Ugyanakkor továbbra is együttműködünk a Nemzetközi Röplabda Szövetséggel (FIVB) a női csapatunk esetleges részvételéről az észak-amerikai világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államok és Kanada rendez 2027-ben

– nyilatkozta a sportvezető.

Az FIVB a honlapján olvasható beszámolóban kiemeli: a szervezet július 8-án döntött úgy, hogy az orosz nemzeti csapatok ismét részt vehetnek a sportági sorozatokban. Az ország férfi és női válogatottja egyaránt ott lesz jövőre a Nemzetek Ligája-sorozatban, amelyben így az eddigi 18 csapat helyett mindkét nemnél 19 együttes vesz majd részt.

A pontos lebonyolításról később születik döntés, az FIVB ugyanakkor ennek kapcsán várhatóan figyelembe veszi, hogy az ukránok a férfiaknál és a nőknél is résztvevői a NL-nak.