Mexikói játékvezetők szerint nem szurkolók, hanem rendőrök támadták meg őket

A mérkőzés negyedik játékvezetője, Héctor Salvador Solorio szóváltásba keveredik a Mexikóvárosi Közbiztonsági Minisztérium (SSC) közlekedési rendőreivel, miközben két játékvezető-társa is mellette tartózkodik. A vita azonban elmérgesedett, bántalmazták és megfélemlítették őket, állítják a bírók.

🚨 Agreden a árbitros tras Cruz Azul vs. Atlante Integrantes del cuerpo arbitral denunciaron haber sido agredidos por elementos de tránsito al salir del Estadio Banorte#VIDEO: Edgar Enríquez | El Universal pic.twitter.com/pQeKL62y8d — El Universal (@El_Universal_Mx) August 2, 2026

Az ügyben egyelőre sem a Mexikói Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága, sem a Mexikói Labdarúgó Szövetség (FMF), sem pedig a Mexikóvárosi Közbiztonsági Minisztérium nem adott ki hivatalos közleményt. Fejlemény viszont alighanem lesz, mert a közösségi oldalakon az összes mexikói erről beszél.