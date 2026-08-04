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Mexikói játékvezetők szerint nem szurkolók, hanem rendőrök támadták meg őket

Abraham de Jesus Quirarte játékvezető.
Manuel Velasquez/Getty Images
Abraham de Jesus Quirarte játékvezető.
24.hu
2026. 08. 04. 22:56
Abraham de Jesus Quirarte játékvezető.
Manuel Velasquez/Getty Images
Abraham de Jesus Quirarte játékvezető.
Mexikói játékvezetők arra panaszkodtak, hogy a mexikóvárosi közlekedési rendőrök megtámadták őke, szúrta ki a Csakfoci. A Cruz Azul és az Atlante felkészülési mérkőzése után szerettek volna távozni a sporik, de ez nehézségekbe ütközött.

A mérkőzés negyedik játékvezetője, Héctor Salvador Solorio szóváltásba keveredik a Mexikóvárosi Közbiztonsági Minisztérium (SSC) közlekedési rendőreivel, miközben két játékvezető-társa is mellette tartózkodik. A vita azonban elmérgesedett, bántalmazták és megfélemlítették őket, állítják a bírók.

Az ügyben egyelőre sem a Mexikói Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága, sem a Mexikói Labdarúgó Szövetség (FMF), sem pedig a Mexikóvárosi Közbiztonsági Minisztérium nem adott ki hivatalos közleményt. Fejlemény viszont alighanem lesz, mert a közösségi oldalakon az összes mexikói erről beszél.

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