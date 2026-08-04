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A Górnik Zabrze nemcsak a Fradira, hanem a forróságra is készült

Erik Janza csapatkapitány (b) és Michal Gasparik vezetõedzõ a lengyel Górnik Zabrze labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján.
Bodnár Boglárka / MTI
Erik Janza csapatkapitány (b) és Michal Gasparik vezetõedzõ a lengyel Górnik Zabrze labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján.
24.hu
2026. 08. 04. 22:28
Erik Janza csapatkapitány (b) és Michal Gasparik vezetõedzõ a lengyel Górnik Zabrze labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján.
Bodnár Boglárka / MTI
Erik Janza csapatkapitány (b) és Michal Gasparik vezetõedzõ a lengyel Górnik Zabrze labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján.
Michal Gasparik, a Górnik Zabrze szlovák vezetőedzője úgy gondolja, hogy a Fenerbahce elleni vereség már a múlté, csak a Fradira koncentrálnak.

A lengyel bajnokság ezüstérmese a Bajnokok Ligája selejtezőjében 2-1-es összesítéssel búcsúzott a Fenerbahce elleni párharcot követően. Gasparik azonban azt mondta, hogy mentálisan feldolgozták a játékosok a történteket, készen állnak a folytatásra. A Ferencvárost viszont alaposan megdicsérte, de nem csak a zöld-fehérekre készült a csapatával.

Nagyon erős csapat az FTC, ezért kiegyenlített párharcra számítok. Mindenképpen támadólag próbálunk majd fellépni, de ami a legfontosabb, hogy kontroll alatt tartsuk a meccset. A meleg miatt mindkét csapatnak óvatosnak és bölcsnek kell lennie

– jelentette ki a vezetőedző, akivel egyetértett Erik Janza csapatkapitány is.

A Groupama Arénában szerdán 20.15-kor kezdődik majd a párharc, a visszavágóra jövő csütörtökön kerül sor. A párharc győztesére a török Trabzonspor vár.

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