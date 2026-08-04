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Sport

Sokáig vezetett, nagyot hajrázott, végül Eb-ezüstérmet nyert Mihályvári-Farkas Viktória

Mihályvári-Farkas Viktória a nõi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán.
Hegedüs Róbert / MTI
Mihályvári-Farkas Viktória a nõi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán.
24.hu
2026. 08. 04. 17:12
Mihályvári-Farkas Viktória a nõi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán.
Hegedüs Róbert / MTI
Mihályvári-Farkas Viktória a nõi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán.
Mihályvári-Farkas Viktória címvédőként ezüstérmet nyert kedden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.

Az FTC 22 éves versenyzője hamar az élre állt és komoly iramot diktált. Innentől kezdve sokáig eseménytelenül telt a meccs, Mihályvári-Farkas úszott elöl, nagyjából tíz úszó a nyomában. A hatodik körben azonban ketten is elé kerültek, így riválisai lábvízén tempózott tovább, egy kicsit rápihent a hjrára, de hiába kezdte első helyen az utolsó kört, az olasz Ginevra Taddeuccit nem tudta legyőzni. Linda Caponit viszont igen, így ezüstérmet nyert.

Jó versenyzés volt, ki kellett próbálni, milyen amikor az elején úszom, mert itt nagyon szűk fordulók voltak, én pedig nem vagyok egy verekedős típus, ha ott beszorulok, vége a versenyemnek

– mondta az MTI-nek a magyar versenyző.

Mihályvári-Farkas Viktória
Mihályvári-Farkas Viktória
Mihályvári-Farkas Viktória
Mihályvári-Farkas Viktória
Mihályvári-Farkas Viktória a nõi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán.
5 fotó

Ez volt a második magyar érem a francia fővárosban zajló kontinensviadalon, melyen kedd délelőtt a férfiak 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid lett második.

Végeredmény – női 10 kilométer

1. Ginevra Taddeucci (Olaszország) 2:07:49.9 óra

2. MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 2:07:59.6

3. Linda Caponi (Olaszország) 2:08:03.4

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