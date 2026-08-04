Sokáig vezetett, nagyot hajrázott, végül Eb-ezüstérmet nyert Mihályvári-Farkas Viktória

Az FTC 22 éves versenyzője hamar az élre állt és komoly iramot diktált. Innentől kezdve sokáig eseménytelenül telt a meccs, Mihályvári-Farkas úszott elöl, nagyjából tíz úszó a nyomában. A hatodik körben azonban ketten is elé kerültek, így riválisai lábvízén tempózott tovább, egy kicsit rápihent a hjrára, de hiába kezdte első helyen az utolsó kört, az olasz Ginevra Taddeuccit nem tudta legyőzni. Linda Caponit viszont igen, így ezüstérmet nyert.

Jó versenyzés volt, ki kellett próbálni, milyen amikor az elején úszom, mert itt nagyon szűk fordulók voltak, én pedig nem vagyok egy verekedős típus, ha ott beszorulok, vége a versenyemnek

– mondta az MTI-nek a magyar versenyző.

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Ez volt a második magyar érem a francia fővárosban zajló kontinensviadalon, melyen kedd délelőtt a férfiak 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid lett második.