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Vb-elődöntő: Anglia – Argentína 0-0 (élő)

ATLANTA, USA - JULY 15: Lionel Messi (10) of Argentina in action against Elliot Anderson (8) of England during the 2026 FIFA World Cup semi-final match between England and Argentina at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 15, 2026. Evrim Aydin / Anadolu
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Pincési László
2026. 07. 15. 20:31FRISSÍTVE: 2026. 07. 15. 21:31
ATLANTA, USA - JULY 15: Lionel Messi (10) of Argentina in action against Elliot Anderson (8) of England during the 2026 FIFA World Cup semi-final match between England and Argentina at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 15, 2026. Evrim Aydin / Anadolu
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
Legalább annyira várja a szakma az Anglia–Argentína elődöntőt, mint tette azt a keddi, spanyol-francia csata előtt. Mindkét félnek van elszámolnivalója a másikkal, most kiderül, Harry Kane vagy Lionel Messi együttese érdemli-e ki a finálét. Kövesse élőben!
Júl. 15. Július 15. 21:00
ATLANTA Mercedes-Benz Stadium
ENG Anglia
0:0
ARG Argentína
ELŐDÖNTŐ
közvetítés
4-2-3-1
4-4-2
Jordan Pickford Pickford 1
Reece James James 24
John Stones Stones 5
Marc Guehi Guehi 6
Djed Spence Spence 25
Declan Rice Rice 4
Elliot Anderson Anderson 8
Morgan Rogers Rogers 17
Jude Bellingham Bellingham 10
Anthony Gordon Gordon 18
Harry Edward Kane Kane 9
Damian Emiliano Martinez E. Martinez 23
Nahuel Molina Lucero Molina 26
Cristian Gabriel Romero Romero 13
Lisandro Martinez Martínez 6
Nicolas Alejandro Tagliafico Tagliafico 3
Giuliano Simeone Simeone 17
Leandro Daniel Paredes Paredes 5
Alexis Mac Allister Mac Allister 20
Enzo Jeremias Fernandez E. Fernandez 24
Lionel Andres Messi Cuccittini Messi 10
Julian Alvarez J. Alvarez 9
25'

Hidratáljunk!

Ha valaki technikás, látványos játékra számított, nagyot csalódhatott.

Ez egyelőre kőkemény taktikai, erős fizikális hatásokkal.

22'

Csúcsbeállítás 10 perc alatt

Egyébként a statisztika hat szabálytalanságot jegyzett az első tíz percben. Ez a legmagasabb szám ezen a világbajnokságon, holtversenyben a Franciaország–Svédország meccsel…

13'

Egyetértünk a Kickerrel!

A német szaklap az élő közvetítésében azt írta:

Ez nem éppen egy futballlátványosság!

8'

Sok a szabálytalanság

Kemény meccs lesz, az eddig kialakuló szikrázó parharcok legalábbis erre utalnak.

3'

Őrült kakaskodás

Anderson került a földre, a fejét fogja, közben a felek máris egymásnak ugrottak.

Két és fél perc kellett az első balhéhoz…

1'

Elkezdődött

Akkor lássuk, a labdát az argentinok indították útjára.

20:29

Simeone váratlan szerephez jut

Argentína világbajnok edzője, Lionel Scaloni is érdekeset húzott, nem is az váratlan, hogy bekerült Julián Álvarez, sokkal inkább, hogy a kezdőcsapatban kap lehetőséget Giuliano Simeone, aki eddig csak a Jordan elleni semmitmondó csoportmérkőzésen szerepelt.

Argentína: E. Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – G. Simeone, Paredes, A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez.

20:29

Tuchel sakkozott a kezdőcsapattal

Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya visszatette a kezdőcsapatba combsérüléséből felépült Reece Jamest, de Spence és Rogers is ott lesz az elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy Konsa, O’Reilly és Madueke a kispadra került.

Anglia: Pickford – R. James, Stones, Guéhi, Spence – Rice, Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon – Kane.

20:25

Anglia másodszor vagy Argentína hetedszer?

Anglia büszke futballnemzete eddig csupán egyszer jutott be világbajnokság döntőjébe: 60 évvel ezelőtt, 1966-ban. Igaz, akkor le is győzte végül az NSZK-t.

Argentína ezzel szemben a hetedik döntőbe jutására készül, eddig háromszor nyertek aranyérmet, és a harmadik csapat lehetnének Olaszország és Brazília után, amely megvédi a világbajnoki címét.

20:21

Miért emlegetik a falklandi háborút a vb-elődöntő előtt?

Nem sokkal az 1986-os labdarúgó világbajnokságon megrendezett, Diego Maradona által legendássá tett Anglia–Argentína mérkőzést megelőzően egy egészen másfajta összecsapás borzolta a kedélyeket a két ország között. Ez nem más volt, mint az 1982-as falklandi háború, amely alapjaiban változtatta meg a sziget sorsát. Mi történt pontosan, és mit gondolnak róla a részt vevő britek, argentinok és falklandiak?

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20:20

Egy ráadás jutott Angliának is

Anglia útja sem volt könnyű: a csapat az utolsó negyedórában fordítva verte 2-1-re a Kongói DK együttesét, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül tíz emberrel küzdve, végül Miamiban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki hosszabbításban aratott 2-1-es győzelemmel.

20:19

Megszenvedtek a dél-amerikaiak

Argentínának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett: előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyűrni az újonc Zöld-foki Köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított 3-2-re a 79. perc után, végül az emberhátrányban küzdő Svájcot szintén csak ráadásban múlta felül 3-1-re.

20:19

Ez lesz a 15. angol-argentin meccs

Ahogy az MTI írta, a közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolnivalója a másikkal.

Kezdve az 1966-os világbajnoksággal, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyeddöntőben Argentínán át vezetett az útja, majd az 1982-es, falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os „Isten keze” góljáig, amellyel Argentína a negyeddöntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt.

Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat: az 1998-as, 2-2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert tizenegyespárbajról maradt emlékezetes, majd négy évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott.

A felek eddig 14 alkalommal találkoztak, hat angol győzelem és hat döntetlen mellett Argentína mindössze kétszer győzött (a ’98-as, tizenegyesekkel elért siker döntetlenként szerepelt a statisztikákban).

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