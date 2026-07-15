Ahogy az MTI írta, a közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolnivalója a másikkal.

Kezdve az 1966-os világbajnoksággal, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyeddöntőben Argentínán át vezetett az útja, majd az 1982-es, falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os „Isten keze” góljáig, amellyel Argentína a negyeddöntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt.

Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat: az 1998-as, 2-2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert tizenegyespárbajról maradt emlékezetes, majd négy évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott.

A felek eddig 14 alkalommal találkoztak, hat angol győzelem és hat döntetlen mellett Argentína mindössze kétszer győzött (a ’98-as, tizenegyesekkel elért siker döntetlenként szerepelt a statisztikákban).