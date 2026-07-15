Eltelt fél óra...
… nincs lövés, nincs gól…
… nincs lövés, nincs gól…
Ha valaki technikás, látványos játékra számított, nagyot csalódhatott.
Ez egyelőre kőkemény taktikai, erős fizikális hatásokkal.
Egyébként a statisztika hat szabálytalanságot jegyzett az első tíz percben. Ez a legmagasabb szám ezen a világbajnokságon, holtversenyben a Franciaország–Svédország meccsel…
A német szaklap az élő közvetítésében azt írta:
Ez nem éppen egy futballlátványosság!
Kemény meccs lesz, az eddig kialakuló szikrázó parharcok legalábbis erre utalnak.
Anderson került a földre, a fejét fogja, közben a felek máris egymásnak ugrottak.
Két és fél perc kellett az első balhéhoz…
Akkor lássuk, a labdát az argentinok indították útjára.
Argentína és Anglia eddig ötször találkozott egymással a világbajnokságon. Elődöntőben azonban még sohasem…
Time to write the next chapter… ✍️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dPMZgDeA5e
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
Argentína világbajnok edzője, Lionel Scaloni is érdekeset húzott, nem is az váratlan, hogy bekerült Julián Álvarez, sokkal inkább, hogy a kezdőcsapatban kap lehetőséget Giuliano Simeone, aki eddig csak a Jordan elleni semmitmondó csoportmérkőzésen szerepelt.
Argentína: E. Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – G. Simeone, Paredes, A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez.
Our XI for the ! pic.twitter.com/MRYdPnn8xk
— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 15, 2026
Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya visszatette a kezdőcsapatba combsérüléséből felépült Reece Jamest, de Spence és Rogers is ott lesz az elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy Konsa, O’Reilly és Madueke a kispadra került.
Anglia: Pickford – R. James, Stones, Guéhi, Spence – Rice, Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon – Kane.
Ready for Argentina! 👊 pic.twitter.com/5fSh9K1tir
— England (@England) July 15, 2026
Anglia büszke futballnemzete eddig csupán egyszer jutott be világbajnokság döntőjébe: 60 évvel ezelőtt, 1966-ban. Igaz, akkor le is győzte végül az NSZK-t.
Argentína ezzel szemben a hetedik döntőbe jutására készül, eddig háromszor nyertek aranyérmet, és a harmadik csapat lehetnének Olaszország és Brazília után, amely megvédi a világbajnoki címét.
Nem sokkal az 1986-os labdarúgó világbajnokságon megrendezett, Diego Maradona által legendássá tett Anglia–Argentína mérkőzést megelőzően egy egészen másfajta összecsapás borzolta a kedélyeket a két ország között. Ez nem más volt, mint az 1982-as falklandi háború, amely alapjaiban változtatta meg a sziget sorsát. Mi történt pontosan, és mit gondolnak róla a részt vevő britek, argentinok és falklandiak?
Anglia útja sem volt könnyű: a csapat az utolsó negyedórában fordítva verte 2-1-re a Kongói DK együttesét, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül tíz emberrel küzdve, végül Miamiban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki hosszabbításban aratott 2-1-es győzelemmel.
Argentínának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett: előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyűrni az újonc Zöld-foki Köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított 3-2-re a 79. perc után, végül az emberhátrányban küzdő Svájcot szintén csak ráadásban múlta felül 3-1-re.
Ahogy az MTI írta, a közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolnivalója a másikkal.
Kezdve az 1966-os világbajnoksággal, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyeddöntőben Argentínán át vezetett az útja, majd az 1982-es, falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os „Isten keze” góljáig, amellyel Argentína a negyeddöntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt.
Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat: az 1998-as, 2-2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert tizenegyespárbajról maradt emlékezetes, majd négy évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott.
A felek eddig 14 alkalommal találkoztak, hat angol győzelem és hat döntetlen mellett Argentína mindössze kétszer győzött (a ’98-as, tizenegyesekkel elért siker döntetlenként szerepelt a statisztikákban).