Orbán Anita: Pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával

A német Süddeutsche Zeitungnak adott interjút Orbán Anita külügyminiszter, aki részt vett a bajor CSU zártkörű tanácskozásán. Az interjúban elmondta, hogy legutóbb 2018-ban hívtak meg magyar képviselőt az eseményre: Markus Söder bajor miniszterelnök Budapesten arról beszélt, az elmúlt években „kis jégkorszak” állt be a bajor-magyar kapcsolatokban, ám ez a kormányváltással véget ért.

Komoly ütemet diktál a Tisza-kormány a törvényhozásban, amiről Orbán Anita azt mondta,

tudom, hogy rohamtempóban haladunk.

Mindezt azzal indokolta, hogy egy legalább egy évtizeden át „államfoglalással” jellemezhető rendszert kell lebontaniuk: példaként említette az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és az Alkotmánybíróság autonómiájának helyreállítását.

Az interjúban az új magyar kormány Oroszországhoz való viszonyáról is beszélt.

Pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával

– mondta Orbán Anita, megjegyezve, hogy Magyarország olaj- és gázellátásának nagy része továbbra is Oroszországból érkezik, és a két országnak megállapodása van két új paksi atomerőművi blokk megépítéséről is. A külügyminiszter szerint a két szuverén ország egyike sem avatkozik bele a másik belügyeibe, és kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti érdekeit.

Orbán Anita nemrég visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és washingtoni nagykövetet, valamint kinevezte Feledy Botondot a Külügyi Intézet élére.

(via Portfolio)