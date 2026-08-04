A közmédia átmeneti vezetősége kedden egy nap alatt visszavonta az eredetileg az M1 Híradó főszerkesztőjének és műsorvezetőjének szánt Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak a megbízását. Hajdú korábban a HírTV-nél és az Echo TV-nél is dolgozott, később Mészáros Lőrinc cégcsoportjának a kommunikációs szakembere volt. Borsa volt már korábban az M1 Híradó hírolvasója.

Magyar Péter hétfőn a hírre a megjelenése után nem sokkal röviden azt reagálta Facebook-kommentben, hogy „nem hiszem”. Ezzel Hajdú és Borsa bejelentését követően arra utalt, hogy szerinte mégsem ők fogják vezetni az M1 Híradóját.

A közmédia vezetése kedden a megbízások visszavonását azzal indokolta, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania.

Török Gábor politikai elemző kedden egy gondolatkísérlettel reagált Hajdú és Borsa kinevezésének visszamondására: „És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz.”

Török úgy gondolja, hogy kétféle válasz lehetséges a történtekre:

„ez teljesen normális”,

„ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé”.

A politikai elemző azt javasolja, hogy jelen helyzetben is így érdemes gondolkodni a kérdésről.