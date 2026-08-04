Olvasói jelzést kaptunk, hogy bár ma reggel kellett volna megérkeznie a családtámogatásoknak a Magyar Államkincstártól (MÁK), mégsem érkeztek meg minden jogosulthoz. Egy munkahelyen például mindenki megkapta a bankszámlájára a családtámogatásokat, kivéve a Raiffeisen Bank ügyfeleit. Olvasónk szerint a bank nem is tudott a dologról, amikor hívták őket. Később pedig másoknak azt mondták, hogy a kincstárnál érdeklődjön, aki nem kapta meg a juttatást, mert hogy onnan nem indultak el az utalások. A MÁK-ot azonban nem tudták elérni telefonon.

Jelzést kaptunk arról is, hogy a MÁK-ból utalt havi fizetések sem érkeztek meg (például iskolai dolgozóknak), a Raiffeisen-ügyfeleknek. Illetve, hogy (állítólag) túlterheléses támadás érte a Raiffeisent. (A bank weboldalán nem láttunk erre vonatkozó jelzést.) Később olvasónk azt írta a Raiffeisen telefonos ügyfélszolgálatára hivatkozva, hogy „Giro-hiba volt, hibásak voltak a csomagok, újrakészítik az utalásokat és küldik”.

Írtunk a banknak és a kincstárnak is, valóban fennáll-e a probléma. Ha igen, miből adódik, ki hibázott és miben? Arra is kíváncsiak voltunk, mikorra érkezhetnek meg a reggelre várt utalások. Illetve, hogy más bank ügyfeleinél is van-e hasonló fennakadás.

A bank írásbeli válaszában a konkrét kérdésekre nem reagált. Azt írták, ma hajnalban egyes utalások hibásan érkeztek a Raiffeisen Bankhoz. A problémát kollégáik azonnal jelezték a külső szolgáltató felé. A megoldás folyamatban van, az utalások folyamatosan teljesülnek. A probléma

a családtámogatásokat és

egyes csoportos beszedési megbízásokat érint,

egyéb tranzakciók zavartalanul teljesülnek

– tették hozzá. A Raiffeisen szóbeli tájékoztatása alapján nem történt DDoS-támadás, és bérfizetéseket nem érint a probléma.

A Magyar Államkincstár cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.