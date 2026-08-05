bíró pétermlsznemzeti sportügynökségpuskás aréna
Gazdaság

A Nemzeti Sportügynökség elnöke gálánsan lemondott a VIP skyboxokról, milliárdos veszteség lett a vége

Varga Jennifer / 24.hu
Orbán Viktor a VIP-páholy előtt, a Magyarország - Hollandia Nemzetek Ligája mérkőzésen 2024. október 11-én a Puskás Arénában.
admin Spirk József
2026. 08. 05. 05:58
Varga Jennifer / 24.hu
Orbán Viktor a VIP-páholy előtt, a Magyarország - Hollandia Nemzetek Ligája mérkőzésen 2024. október 11-én a Puskás Arénában.
Orbán Viktor nemzetbiztonsági tanácsadójának testvérét külföldről csábították haza a Puskás Arénát is működtető cég élére. Az új pozíciójában rögtön megváltoztatta az MLSZ-szel fennálló szerződést.

Nagylelkű gesztust tett a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) Zrt. újdonsült elnök-vezérigazgatója a Csányi Sándor vezette Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) 2023-ban, aminek az lett a következménye, hogy az általa vezetett állami cég több milliárd forintnyi bevételtől esett el. Bíró Péter jóval a lejárati határidő előtt módosította a Puskás Aréna használatáról szóló szerződést, és úgy változtatott rajta, hogy saját cégének a pozíciói romlottak, az MLSZ viszont hatalmasat nyert. Bíró a szerződésmódosítással szinte egy időben a Mol felügyelőbizottságában kapott jól fizető tagságot.

Az Orbán-kormány 2022-ben szervezte új cégbe az állami tulajdonban lévő sportingatlanok kezelését. Akkor alapították meg részvénytársasági formában az 1300 főt foglalkoztató Nemzeti Sportügynökséget, amely átvette a nagy sportlétesítmények, stadionok felügyeletét, sőt odakerült a Hungaroring is.

A részvénytársaság vezetésére egy évvel az indulás után találták meg azt a menedzsert, aki máig hivatalban van. Az NSÜ néhány hónapig regnáló első vezérigazgatóit, Mihók Attilát és Berényi Pétert Bíró Péter váltotta, akit külföldről csábítottak haza a kinevezéssel, és cégvezetői tapasztalattal a háta mögött neveztek ki a posztra. Kiválasztásában a két évtizedes, Egyesült Álamokban szerzett vezetői tapasztalat mellett az is közrejátszhatott, hogy a testvére Orbán Viktor bizalmi embere volt.

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