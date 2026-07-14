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Kubatov Gábor: Nyíri Zoltán marad az FTC elnökségi tagja, és marad a barátom

24.hu
2026. 07. 14. 19:46
Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy átveszi az egyesület ügyvezetői feladatait Nyíri Zoltántól. Lapunk ennek kapcsán kereste meg a klubot.

A 24.hu azt szerette volna megtudni, hogy miért született az a döntés, hogy Kubatov Gábor veszi át Nyíri Zoltán feladatait, továbbá, hogy marad-e Nyíri a klub elnökségi tagja. A Ferencváros sajtóosztálya Kubatov Gábortól küldött választ.

Nyíri Zoltán marad az FTC elnökségi tagja, és marad a barátom. Mint az elnökségem kezdetén, mostantól az ügyek operatív irányítása hozzám fog tartozni. Az elmúlt években is részt vettem és vállaltam a klub irányításában, most majd napi szinten vezetem az egyesületet

– állt a hozzánk érkező válaszban.

Nyíri 2011-től elnöki tanácsadóként, 2014-től pedig a klub elnökségi tagjaként, előbb operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként dolgozott a IX. kerületi klubnál.

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