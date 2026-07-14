A rendőrség kihallgatta a Fradi korábbi kapusát, aki fellökött egy újpesti labdaszedőt

Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa az Újpest elleni 1-1 során fellökött egy labdaszedőt a hajrában, mert nem kapta meg tőle elég gyorsan a labdát. Az esetből nagy balhé lett, a játékos azonnali piros lapot kapott, ráadásul az elfogyott cserelehetőségek miatt Varga Barnabás állt be a kapuba. Az eset után kétszer is bocsánatot kért Gróf, ám az kérdéses volt, a fiú családja mit fog lépni az ügyben.

Eleinte arról lehetett hallani, hogy nem történik semmi, később visznt a Lila Sector nevű Facebook-oldal azt írta, hogy könnyű testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt indul hivatalból eljárás. Ezt áprilisban a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette, kedden pedig sor került a Ferencvárostól nyáron távozó labdarúgó kihallgatására is, közölte a Blikk.