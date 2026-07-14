sportfocilabdarúgásnb1
Foci

A rendőrség kihallgatta a Fradi korábbi kapusát, aki fellökött egy újpesti labdaszedőt

Gróf Dávid piros lapja az októberi derbin.
Szigetváry Zsolt / MTI
Gróf Dávid piros lapja az októberi derbin.
24.hu
2026. 07. 14. 16:33
Gróf Dávid piros lapja az októberi derbin.
Szigetváry Zsolt / MTI
Gróf Dávid piros lapja az októberi derbin.

Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa az Újpest elleni 1-1 során fellökött egy labdaszedőt a hajrában, mert nem kapta meg tőle elég gyorsan a labdát. Az esetből nagy balhé lett, a játékos azonnali piros lapot kapott, ráadásul az elfogyott cserelehetőségek miatt Varga Barnabás állt be a kapuba. Az eset után kétszer is bocsánatot kért Gróf, ám az kérdéses volt, a fiú családja mit fog lépni az ügyben.

Eleinte arról lehetett hallani, hogy nem történik semmi, később visznt a Lila Sector nevű Facebook-oldal azt írta, hogy könnyű testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt indul hivatalból eljárás. Ezt áprilisban a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette, kedden pedig sor került a Ferencvárostól nyáron távozó labdarúgó kihallgatására is, közölte a Blikk.

Kapcsolódó
Döntött az MLSZ, ez lett Gróf Dávid büntetése
A fegyelmi bizottság eltiltotta a Fradi kapusát.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Olyan ez az elődöntő, mintha a FIFA pont így tervezte volna – nem véletlenül

Friss

Népszerű

Összes
Orbán szerepe rendkívül nehéz kérdéssé vált a vezetési válsággal küzdő Fideszben – politológusok a hétfői összeomlásról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik