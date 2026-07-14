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Csak a sportorvosi hiányzik ahhoz, hogy a Debrecen csatára a holland élvonalba szerződjön

Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia FC és Bárány Donát.
Vasvári Tamás / MTI
Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia FC és Bárány Donát.
24.hu
2026. 07. 14. 18:13
Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia FC és Bárány Donát.
Vasvári Tamás / MTI
Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia FC és Bárány Donát.
Bárány Donát a holland élvonalbeli ADO Den Haagba igazol, közölte a Debreceni VSC labdarúgócsapatának sportigazgatója, Bogdán Ádám.

A magyar válogatott csatár klubváltásáról kezdetben csak találgatásokat lehetett olvasni, ám a DVSC szurkolói ankétján többek között Bogdán is részt vett, ahol felmerült a kérdés.

Bárány Donát távozik Debrecenből, amennyiben átmegy az orvosi vizsgálaton új klubjánál, a holland élvonalba feljutott Ado Den Haagnál

– idézte az M4 Sport cikke a sportigazgató szavait a témában.

A 25 éves Bárány 25 bajnokin 12 gólt szerzett a legutóbbi idényben, a második saját nevelésű alapember Szűcs Tamás után, aki nyáron eligazolt külföldre. Szűcsot a Famalicao vette meg. A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs azonban hosszabbított, Bogdán szerint pedig kialakult a DVSC keretének magja, amelyben fontos szerepet kapnak majd a saját nevelésű játékosok is.

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