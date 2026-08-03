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Megkezdődtek a legforróbb napok, ma még nem állítják le a paksi atomerőművet

Hegedüs Róbert / MTI
admin Rugli Tamás
admin Kassai Zsigmond
2026. 08. 03. 08:43FRISSÍTVE: 2026. 08. 03. 09:45
Hegedüs Róbert / MTI
Frissülő hírfolyamunk a kánikuláról és az azt kísérő energiakrízisről.
09:41
Kassai Zsigmond

A szél miatt tovább ég a harmincezer köbméternyi komposzt Érd és Százhalombatta között

A feltámadó szél miatt hétfő reggel több helyen ismét lángba borult a múlt kedden keletkezett tűz Érd és Százhalombatta között – közölte a katasztrófavédelem.

A területen tarló, körbálák és mintegy harmincezer köbméternyi komposzt gyulladt meg. A tűzoltók már a tűz keletkezésének napján, munkagépek segítségével megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd megkezdték az izzó kupacok megbontását és a hulladék átmozgatását. A munkálatokban az elmúlt napokban

  • érdi,
  • törökbálinti,
  • szigetszentmiklósi,
  • fővárosi,
  • százhalombattai,
  • monori,
  • szentendrei,
  • dabasi,
  • gödöllői,
  • váci,
  • ceglédi
  • és nagykátai hivatásos tűzoltókat vontak be.

Munkájukat létesítményi és önkéntes egységek is segítették. A tűzoltók váltásokban, pihenőidők beiktatásával dolgoznak.

A tűz július 28-án délután keletkezett Százhalombatta külterületén, a település és a 6-os főút közötti területen. A lángokat még aznap körülhatárolták, az elhúzódó utómunkálatokhoz azonban további rajokat és vízszállítókat vezényeltek a helyszínre. Augusztus 1-jére a hulladék mintegy felét sikerült átmozgatni. A még izzó anyagot három homlokrakodó munkagép bontotta meg, miközben a tűzoltók vízsugarakkal folyamatosan hűtötték a kupacokat. A katasztrófavédelem már akkor jelezte, hogy hosszú ideig tartó beavatkozásra készülnek.

09:20
Rugli Tamás

Magyar Péter: Hétfőn, de talán kedden is üzemben tartható még a paksi atomerőmű

Hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben – jelentette ki Magyar Péter hétfő délelőtt egy Facebookon közzétett videóban.

A miniszterelnök bejelentkezésében hangsúlyozta, hogy a mai nap hozza majd várhatóan az egyik legnagyobb fogyasztást, így szerinte kiemelten jó hír, hogy a turbina továbbra is üzemben tartható. Ezzel, ha csak ideiglenesen is, de elmarad egyelőre a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.

Magyar elmondta még, hogy a vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. „A nukleáris biztonság teljes garantálása olyan alapelvárás, amelyből senki sem engedhet, mindig ez marad a legfontosabb” – hangsúlyozta a kormányfő.

„Paksnál jelenleg a vízállás minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 centiméterre, tehát a korábban jelzett mínusz 134 centiméteres lekapcsolási szint alá süllyedt. Ugyanakkor az utolsó előtti turbina vasárnapi kikapcsolásánál a kiemelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a paksi mérnökök, így az erőmű hidegvizes csatornájának öblözetében, a vízkivételi műnél lévő vízszint az elszívó hatás csökkenésével átmenetileg emelkedett néhány centimétert, és jelenleg az úgynevezett balti szint feletti 83 méter 68 centiméteren áll” – ismertette Magyar Péter. Jelezte: a paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó, még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 5 centiméterrel mélyebbre süllyed.

Magyar Péter közölte: vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Megismételte továbbá, hogy ha korlátozásra kerül sor, először a nagyfogyasztók és az állam felelőssége kerülhet elő, a lakosságtól csak ezt követően kérhet a kormány bármit.

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