Megkezdődtek a legforróbb napok, ma még nem állítják le a paksi atomerőművet

A szél miatt tovább ég a harmincezer köbméternyi komposzt Érd és Százhalombatta között
A feltámadó szél miatt hétfő reggel több helyen ismét lángba borult a múlt kedden keletkezett tűz Érd és Százhalombatta között – közölte a katasztrófavédelem.
A területen tarló, körbálák és mintegy harmincezer köbméternyi komposzt gyulladt meg. A tűzoltók már a tűz keletkezésének napján, munkagépek segítségével megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd megkezdték az izzó kupacok megbontását és a hulladék átmozgatását. A munkálatokban az elmúlt napokban
- érdi,
- törökbálinti,
- szigetszentmiklósi,
- fővárosi,
- százhalombattai,
- monori,
- szentendrei,
- dabasi,
- gödöllői,
- váci,
- ceglédi
- és nagykátai hivatásos tűzoltókat vontak be.
Munkájukat létesítményi és önkéntes egységek is segítették. A tűzoltók váltásokban, pihenőidők beiktatásával dolgoznak.
A tűz július 28-án délután keletkezett Százhalombatta külterületén, a település és a 6-os főút közötti területen. A lángokat még aznap körülhatárolták, az elhúzódó utómunkálatokhoz azonban további rajokat és vízszállítókat vezényeltek a helyszínre. Augusztus 1-jére a hulladék mintegy felét sikerült átmozgatni. A még izzó anyagot három homlokrakodó munkagép bontotta meg, miközben a tűzoltók vízsugarakkal folyamatosan hűtötték a kupacokat. A katasztrófavédelem már akkor jelezte, hogy hosszú ideig tartó beavatkozásra készülnek.