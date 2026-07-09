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Jürgen Klopp egyre közelebb van az álommunkához

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Jurgen Klopp attends the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP
Jürgen Klopp
24.hu
2026. 07. 09. 17:11
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Jurgen Klopp attends the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP
Jürgen Klopp
Újabb lépéssel közelebb kerülhet a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjához Jürgen Klopp, az első számú jelölthöz ugyanis a hétvégén delegáció utazik New Yorkba: a tervek szerint Bernd Neuendorf, a szövetség elnöke és Hans-Joachim Watzke, a Bundesliga vezérigazgatója tárgyal az 59 éves szakemberrel.

Rudi Völler sportigazgató maradna a helyén, Klopp pedig vinné magával a régi kollégáit, Peter Krawietzet és Pepijn Lijnderst – ezeket a terveket véglegesítenék a tárgyalások során, írta a Kicker.

Az eddigi kapitány, Julian Nagelsmann menesztésével Benjamin Hübnernek, Benjamin Glücknek, Alfred Schreudernek és Bram Geersnek is távoznia kell, ugyanakkor Andreas Kronenberg kapusedző marad.

Az is lehetséges, hogy Hannes Wolf, Klopp korábbi dortmundi segítője, és a szövetség jelenlegi utánpótlás-fejlesztési igazgatója még jelentősebb szerepet vállalhat.

Klopp jelenlegi szerződése 2029-is szól a Red Bullnál, a cég a hírek szerint nem kér átigazolási díjat, ugyanakkor azt a megoldást részesítené előnyben, hogy a szakember a kinevezése után is márkanagykövet maradna.

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