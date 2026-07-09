Jürgen Klopp egyre közelebb van az álommunkához

Rudi Völler sportigazgató maradna a helyén, Klopp pedig vinné magával a régi kollégáit, Peter Krawietzet és Pepijn Lijnderst – ezeket a terveket véglegesítenék a tárgyalások során, írta a Kicker.

Az eddigi kapitány, Julian Nagelsmann menesztésével Benjamin Hübnernek, Benjamin Glücknek, Alfred Schreudernek és Bram Geersnek is távoznia kell, ugyanakkor Andreas Kronenberg kapusedző marad.

Az is lehetséges, hogy Hannes Wolf, Klopp korábbi dortmundi segítője, és a szövetség jelenlegi utánpótlás-fejlesztési igazgatója még jelentősebb szerepet vállalhat.

Klopp jelenlegi szerződése 2029-is szól a Red Bullnál, a cég a hírek szerint nem kér átigazolási díjat, ugyanakkor azt a megoldást részesítené előnyben, hogy a szakember a kinevezése után is márkanagykövet maradna.