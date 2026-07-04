A német sajtó szerint Lőw Zsoltot is viheti magával Klopp a válogatotthoz

Jürgen Klopp egyre közelebb van ahhoz, hogy a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya legyen, ugyanis a német szövetség vezetői New Yorkba repülnek, hogy mielőbb mindenben megegyezzenek a szakemberrel. A 32 közötti kiesés után távozott a posztjáról Julian Nagelsmann, a DFB pedig egyből kijelentette, hogy Kloppot szeretné utódjául.

„Julian lemondott, a DFB pedig utódot keres. A döntés-előkészítés részeként megkerestek engem is. Mostanra teljesen feltöltődtem, úgyhogy készen állok” – tette egyértelművé a Liverpoolt a többi közt Bajnokok Ligája-sikerig vezető Klopp, hogy őt is érdekli az állás.

A Sky azt írja, már megvannak a jelöltek is arra, hogy kik legyenek a segítői a jelenleg még a Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjeként dolgozó Kloppnak. Peter Krawietz csatlakozása szinte biztosra vehető, ő már 808 meccsen ott volt Klopp edzői stábjában.

Pepijn Lijndersről és Lőw Zsoltról is ír a Sky mint lehetséges jelöltekről.

Lőw korábban dolgozott már a Salzburgnál, a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél, míg Lipcsében megbízott vezetőedzőként nyolc meccset kapott. 2025 óta Klopp és ő munkatársak, Lőw ugyanis a futballfejlesztések vezetője a Red Bull Globalnál.