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A német szövetség már Nagelsmann távozásának hírében megerősítette, Kloppot szeretnék utódnak

Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp a Paraguay elleni meccsen.
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp
24.hu
2026. 07. 03. 14:33
Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp a Paraguay elleni meccsen.
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp
Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, közölte a német szövetség (DFB).

A német csapat csoportelsőként jutott tovább a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, annak dacára, hogy 2–1-re kikapott Ecuadortól. A legjobb 32 között viszont Paraguayjal nagyon meggyűlt a bajuk a németeknek, hátrányba is kerültek, végül 1–1-et követően, tizenegyespárbajban kiestek.

Ezt követően a DFB meghallgatta Julian Nagelsmann beszámolóját a tornáról, amelyet követően a megbeszélés végén arra kérte a szakembert, hogy mondjon le a posztjáról.

A Német Labdarúgó Szövetség köszönetét fejezi ki Julian Nagelsmannak a 2023 szeptembere óta végzett munkájáért. Magas fokú elkötelezettség és rendkívüli ambíció jellemezte. Julian Nagelsmann emellett rendkívül felelősségteljes és őszinte ember, akit mindannyian nagyra becsülünk

– fogalmazott Bernd Neuendorf DFB-elnök.

A szövetség kiemelte közleményében, hogy Jürgen Kloppot, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét, a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjét szeretnék megnyerni utódjának. Az 59 éves Klopp a vb alatt szakkommentátorként dolgozott, de jelezte: szívesen vállalná a feladatot.

A válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában, Hollandia ellen.

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