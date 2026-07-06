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Harry Kane hangja interjú közben ment el, a vb legmókásabb pillanatait okozta ezzel

Harry Kane
Bradley Collyer/PA Images via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 06. 12:07
Harry Kane
Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Harry Kane csapatkapitányként és a Mexikó elleni győztes gól szerzőjeként állt oda a kamera elé a magyar idő szerint vasárnap hajnali továbbjutást követően, majd mikor megkapta az első kérdést,

akkor egyszerűen elment a hangja.

Ezen a ponton illik megjegyezni, hogy az angolok a világbajnokságon úgy ünneplik a győzelmeiket, hogy az Osasistől a Wonderwallt éneklik el a játékosok és a szurkolók közösen.

Nevetett is rajta egyet, de aztán becsületére legyen mondva, több kérdésre is megpróbált válaszolni, noha láthatóan és hallhatóan is nehezére esett. Végül a szurkolásról kérdezték, amire azt felelte, hihetetlen volt.

Nem is tudok mit mondani. Nem tudok beszélni

– mondta elcsukló hangon és a torkát mutogatta, mire a riporter megkönyörült rajta és elengedte.

Anglia a negyeddöntőben azzal a Norvégiával találkozik, amely Brazíliát búcsúztatta a legjobb tizenhat között.

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