Harry Kane hangja interjú közben ment el, a vb legmókásabb pillanatait okozta ezzel

Harry Kane csapatkapitányként és a Mexikó elleni győztes gól szerzőjeként állt oda a kamera elé a magyar idő szerint vasárnap hajnali továbbjutást követően, majd mikor megkapta az első kérdést,
akkor egyszerűen elment a hangja.
Ezen a ponton illik megjegyezni, hogy az angolok a világbajnokságon úgy ünneplik a győzelmeiket, hogy az Osasistől a Wonderwallt éneklik el a játékosok és a szurkolók közösen.
One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :) pic.twitter.com/twk8bhP2YK
— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026
Nevetett is rajta egyet, de aztán becsületére legyen mondva, több kérdésre is megpróbált válaszolni, noha láthatóan és hallhatóan is nehezére esett. Végül a szurkolásról kérdezték, amire azt felelte, hihetetlen volt.
Nem is tudok mit mondani. Nem tudok beszélni
– mondta elcsukló hangon és a torkát mutogatta, mire a riporter megkönyörült rajta és elengedte.
Anglia a negyeddöntőben azzal a Norvégiával találkozik, amely Brazíliát búcsúztatta a legjobb tizenhat között.