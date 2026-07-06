Harry Kane hangja interjú közben ment el, a vb legmókásabb pillanatait okozta ezzel

Harry Kane csapatkapitányként és a Mexikó elleni győztes gól szerzőjeként állt oda a kamera elé a magyar idő szerint vasárnap hajnali továbbjutást követően, majd mikor megkapta az első kérdést,

akkor egyszerűen elment a hangja.

Ezen a ponton illik megjegyezni, hogy az angolok a világbajnokságon úgy ünneplik a győzelmeiket, hogy az Osasistől a Wonderwallt éneklik el a játékosok és a szurkolók közösen.

One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :) pic.twitter.com/twk8bhP2YK — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

Nevetett is rajta egyet, de aztán becsületére legyen mondva, több kérdésre is megpróbált válaszolni, noha láthatóan és hallhatóan is nehezére esett. Végül a szurkolásról kérdezték, amire azt felelte, hihetetlen volt.

Nem is tudok mit mondani. Nem tudok beszélni

– mondta elcsukló hangon és a torkát mutogatta, mire a riporter megkönyörült rajta és elengedte.

Anglia a negyeddöntőben azzal a Norvégiával találkozik, amely Brazíliát búcsúztatta a legjobb tizenhat között.