george r. r. martinirodalomj.k. rowlingkvíz
Kultúra

Kvíz: kitalálod egy infóból, melyik kortárs szerzőre gondolunk?

Take Five / Hulu
24.hu
2026. 07. 26. 05:30
Take Five / Hulu

Mennyire vagy képben a kortárs irodalommal? Elég egyetlen infó, hogy kitaláld, J. K. Rowlingra, George R. R. Martinra vagy Stephen Kingre gondolunk? Most 8 kérdéses kvízünkkel kipróbálhatod!

Ha kened-vágod az irodalmat, próbálkozz meg ezekkel is:

Ebben a kvízünkben jól ismert magyar regények kezdősoraiból kellett kitalálni, melyik műről van szó, ezekben pedig azt lehet próbára tenni, hogy ki mennyire emlékszik a kötelező olvasmányokból, a középiskolában tanult versekből, irodalmi karakterek fontos mondataiból, illetve, hogy egyáltalán átmenne-e még egy irodalomérettségin.

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