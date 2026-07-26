Nagyvilág

Alacsony dunai vízállás, francia erdőtűz, pakisztáni hőhullám a hét képein

Nenad MIHAJLOVIC / AFP
A Duna alacsony vízállása 2026. július 19-én Bácspalánka (Backa Palanka) közelében, Szerbiában.
admin Bényi Andrea
2026. 07. 26. 12:31
Nenad MIHAJLOVIC / AFP
A Duna alacsony vízállása 2026. július 19-én Bácspalánka (Backa Palanka) közelében, Szerbiában.

Alacsony dunai vízállás, francia erdőtűz, pakisztáni hőhullám a hét képein

admin Bényi Andrea
2026. 07. 26. 12:31
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