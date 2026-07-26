Nagyvilág
Alacsony dunai vízállás, francia erdőtűz, pakisztáni hőhullám a hét képein
Nenad MIHAJLOVIC / AFP
A Duna alacsony vízállása 2026. július 19-én Bácspalánka (Backa Palanka) közelében, Szerbiában.
Nenad MIHAJLOVIC / AFP
A Duna alacsony vízállása 2026. július 19-én Bácspalánka (Backa Palanka) közelében, Szerbiában.
Alacsony dunai vízállás, francia erdőtűz, pakisztáni hőhullám a hét képein
Brooklynban heves viharok, Venezuelában pusztító földrengés volt, miközben a futball-világbajnokság is véget ért. A 2026. július 17. és 24. közötti időszak határainkon túl készült felvételeiből állítottuk össze heti képgalériánkat.
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