Alacsony dunai vízállás, francia erdőtűz, pakisztáni hőhullám a hét képein

Brooklynban heves viharok, Venezuelában pusztító földrengés volt, miközben a futball-világbajnokság is véget ért. A 2026. július 17. és 24. közötti időszak határainkon túl készült felvételeiből állítottuk össze heti képgalériánkat.