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A Fradi pólósa döntötte el a világkupadöntőt, de ennek nem mi, hanem a görögök örülhettek

férfi vízilabda világkupa döntő magyarország görögország
SAEED KHAN / AFP
24.hu
2026. 07. 26. 11:40
férfi vízilabda világkupa döntő magyarország görögország
SAEED KHAN / AFP
A magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstérmet nyert a Sydney-ben rendezett világkupa-szuperdöntőn, amelynek vasárnapi fináléjában 15-14-es vereséget szenvedett a görög csapattól.

A két csapat július 16-án találkozott legutóbb egymással, akkor egy felkészülési torna keretében a görögök nagyon simán, 22-16-ra győztek.

Rendkívül eseménydús volt az első negyed, a kapusbravúrokon kívül gyakorlatilag mindent láthatott a közönség. Ebben a periódusban a görögök támadtak hatékonyabban, aminek köszönhetően kétgólos előnnyel zárták a szakaszt (3-5).

A folytatásban feljavult a magyarok játéka, hátul pedig Csoma Kristóftól is érkeztek a védések, így 6-6-nál utolérte riválisát Varga Zsolt együttese.

A görögök ugyan egygólos előnnyel várták a harmadik negyedet, de a ráúszás után Jansik Szilárd rögtön előnyt harcolt ki, és maga fejezte be az akciót.

9-8-nál vezettünk először

Mindkét oldalon jött egy-egy távoli gól, majd egy kivédekezett görög előny után a magyarok is fórt kaptak. Varga Zsolt időt kért, Zalánki Gergő pedig befejezte akciót, ezzel először vezettek a magyarok (9-8). A görögök fordítottak, de Vigvári Vendel ismét egalizált. A görögök akciógóllal jelentkeztek, a túloldalon viszont kimaradt a magyar előny.

A záró nyolc perc elején kettővel elment az ellenfél, ráadásul nem nézett ki jól, hogy a magyarok két támadást is lövés nélkül fejeztek be. Zalánki révén hatalmas góllal közelített a magyar csapat, de Dimitriosz Szkumpakisz negyedik és ötödik találatával válaszolt (11-14).

Hárommal elhúzott a rivális, mégis körömrágós volt a vége

Zalánki előnyből szépített, majd bő három perccel a vége előtt Szkumpakisz eldönthette volna az összecsapást, Csoma Kristóf azonban védte a büntetőjét. A túloldalon kettős előnybe kerültek a magyarok, de kimaradt a hatalmas lehetőség. Zalánki újabb bombagóljával tette nyílttá a küzdelmet. Manhercz Krisztián egy gyenge ejtés után előbb egy labdaszerzéssel, majd – Varga Zsolt időkérése után – látványos góllal tette jóvá hibáját, egyenlítve ezzel.

A találkozóból 45 másodperc maradt hátra, a görögök emberelőnyt kaptak, a Ferencváros sztárjátékosa, Sztilianosz Argiropulosz pedig védhetetlen kapufás gólt lőtt.

A magyarok kapus nélkül támadták végig az utolsó 13 másodpercet, Manhercz lövését azonban blokkolták.

Sorozatban a harmadik magyar ezüst, történelmi görög arany

A magyar válogatott sorozatban a harmadik világversenyén zárt másodikként – világbajnokság, Európa-bajnokság, világkupa –, a görögök pedig történetük első győzelmét ünnepelhették.

Világkupa, szuperdöntő, Sydney:

férfiak, döntő:
Görögország – Magyarország 15-14 (5-3, 2-3, 4-4, 4-4)
gólszerzők: Szkumpakisz 5, Argiropulosz, Papanasztasziu, Purosz, Giuvecisz 2-2, Kakarisz, Gardikasz 1-1, illetve Zalánki 4, Manhercz 3, Vigvári Ve. 2, Vismeg, Fekete, Nagy Ád., Nagy Ák., Jansik Sz. 1-1

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