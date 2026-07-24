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Foci foci vb 2026

Spanyol kapitány: Elfogadhatatlan és tűrhetetlen volt az argentinok viselkedése

foci vb 2026 döntő luis de la fuente argentin játékosok viselkedése
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 07. 24. 17:06
foci vb 2026 döntő luis de la fuente argentin játékosok viselkedése
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Luis de la Fuente, a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint elfogadhatatlan volt az argentinok viselkedése a vasárnapi döntő után.

De la Fuente elárulta: megdöbbenéssel figyelte a rivális játékosokat a finálét követően: az incidens verekedéshez vezetett a két csapat között, és a nemzetközi szövetség (FIFA) vizsgálatot indított az ügyben.

Lefújáskor az argentin Leandro Paredes összetűzésbe keveredett több spanyol játékossal – köztük Eric Garcíával és Gavival –, ami láncreakciót indított el. A küzdő feleket erővel kellett szétválasztani, miközben Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány próbálta nyugtatni a játékosait.

A sajátjait ellenben dicsérte

Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartom ezt olyan kaliberű játékosoktól, akiket az azt megelőző napokban még dicsértem, és akiknek kiváló edzőjük van

– nyilatkozta de la Fuente a TVE spanyol közszolgálati televíziónak. „Szeretném kiemelni a mi viselkedésünket az ilyen jellegű agresszióval és provokációval szemben. Játékosaink mindvégig megőrizték a nyugalmukat, és igazi profikhoz méltóan viselkedtek.”

Az argentin szövetség egyelőre nem reagált, ám Roberto Ayala másodedző még szerdán bocsánatot kért a döntőt követő összetűzésben játszott szerepéért.

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