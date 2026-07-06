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„Nagyon rosszul nézett ki” – a meccs utáni ünneplés közben sérült meg az angol játékos, hordágyon vitték le a pályáról

Jordan Henderson megsérült a Mexikó elleni mérkőzés után.
Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 06. 07:28
Jordan Henderson megsérült a Mexikó elleni mérkőzés után.
Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Anglia a világbajnokság egyik legjobb mérkőzésén győzte le 3-2-re a társrendező Mexikót és jutott be a legjobb nyolc közé. A meccs után a játékoson a Wonderwallt énekelték el a játékosok a drukkerekkel, ami után Jordan Henderson egy reklámtáblát akart átugrani, de beleakadt a lába és a földre esett. A csapattársa, Dan Burn azonnal jelezte, hogy jöjjön az orvosi segítség.

Henderson az ápolás során oxigénmaszkot kapott és hordágyon vitték le a pályáról.

Jordan Henderson is stretchered off the pitch after injuring himself during celebrations
byu/doubleoeck1234 insoccer

Harry Kane az első nyilatkozatában még azt mondta, nem vészes a helyzet, a szövetségi kapitány, Thomas Tuchel viszont már arról beszélt később, hogy a csuklósérülés, amit Henderson elszenvedett, sokkal súlyosabb, mint azt gondolták volna.

Nagyon rosszul nézett ki

mondta a kapitány.

Henderson eddig 6 percet játszott a vébén, a Panama elleni mérkőzés hajrájában állt be. A Mexikó ellenit is a cseresorsból nézte végig, de egy sárgát így is begyűjtött a hajrában.

Anglia a negyeddöntőben a brazilokat kiejtő Norvégiával találkozik.

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