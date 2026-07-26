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Győzött a csótánymozgalom, távozik az oktatási miniszter Indiában

Cockroach Janta Party (CJP) supporters celebrate the resignation of India's Education Minister Dharmendra Pradhan, at Jantar Mantar in New Delhi on July 25, 2026 amid the ongoing protests over alleged NEET exam irregularities. India's education minister Dharmendra Pradhan resigned on July 25, after mass youth-led protests demanded his ouster in anger over a string of irregularities in potentially life-changing exams. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
Arun SANKAR / AFP
admin Schultz Antal
2026. 07. 26. 08:01
Cockroach Janta Party (CJP) supporters celebrate the resignation of India's Education Minister Dharmendra Pradhan, at Jantar Mantar in New Delhi on July 25, 2026 amid the ongoing protests over alleged NEET exam irregularities. India's education minister Dharmendra Pradhan resigned on July 25, after mass youth-led protests demanded his ouster in anger over a string of irregularities in potentially life-changing exams. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
Arun SANKAR / AFP
Az indiai vezetés rég nem látott ellenállással szembesült, amire reagálniuk kellett, ezzel több ezer indiai fiatal 37 napnyi ülősztrájkjának lett vége.

Öt hét után befejezte a főváros Újdelhiben és még több mint egy tucat városban tartott tüntetéseit az indiai Csótány Néppárt (CJP), miután lemondott az indiai oktatási miniszter, a miniszterelnök bizalmasa, Dharmendra Pradhan – írta a BBC. A CJP nem egy hivatalos párt, egy szatirikus mémből, online kampányból kinőtt országos mozgalom megnevezése, amely az – évről évre országos felháborodást keltő – országos egyetemi felvételi-, valamint a kormányzati állásokhoz szükséges vizsgák sorozatos kiszivárogtatására, illetve a vizsgák körüli visszaélésekre, szabálytalanságokra, adminisztrációs hibákra reagált.

A szervezők állítása szerint legalább egy tucat diák lett öngyilkos miután kiderült, a kormányzat újra akarja íratni az orvosi felvételi vizsgát. A májusi tesztet mintegy kétmillió diák töltötte ki, hatalmas a verseny a jelentkezők számához képest szűkös egyetemi helyekért, de a vizsga előtt kiszivárogtak a kérdések.

A csótány név pedig onnan jön, hogy az indiai legfelsőbb bírság egy bírója „csótányoknak”, „élősködőknek” nevezte a munkanélküli fiatalokat.

A fiatalok 37 napon keresztül tartottak ülősztrájkot és demonstrációkat Új-Delhiben átfogó oktatási reformot és az felelősök elszámoltatását követelve. Több ezren táboroztak a fővárosban, eközben országszerte elterjedtek a demonstrációk.

Évek óta nem kellett ekkora tüntetésekkel szembenéznie a 12 éve az országot vezető Narendra Modinak és hindu nacionalista kormányának. Az ország vezetése a szokott módszereihez nyúlt, ellenfeleit eleinte figyelmen kívül hagyta, majd rágalmazni kezdte – az  oktatási miniszter korábban a tüntetőket „terroristák B-csapatának” nevezte, a kormánypárti állami média azt sugallta, a „nemzetellenes” szervezőket a szomszédos ellenség, Pakisztán pénzeli –, de ezek most nem működtek.

A mozgalom a múlt héten kapott a korábbinál is nagyobb lendületet. A tiltakozáshoz még június végén csatlakozott Sonam Wangchuk aktivista és pedagógus, aki határozatlan idejű éhségsztrájkba kezdett. Egészségi állapota egyre romlott, mígnem múlt szombaton a rendőrök erőszakkal eltávolították a tüntetés helyszínéről és kórházba szállították, ott gyakorlatilag fogva tartották. De itt is folytatta a böjtöt, ami egészen péntekig, 26 napon át tartott, mikor a kormánytisztviselők azt ígérték neki, követeléseiket megvizsgálják.

A másik gyújtópontja a tüntetéseknek, hogy a rendőrség erőszakosan lépett fel az indiai parlamenthez vonuló tiltakozókkal szemben, gumibotokat, könnygázt, pálcákat vetettek be. Körülbelül 300 embert szállítottak kórházba.

Az NPR-nak nyilatkozó szakértők szerint a mostani tiltakozások mások voltak a korábbiaknál, mivel a demonstráció átívelt az Indiát hagyományosan megosztó kaszt-, osztály-, vallás- vagy éppen nyelvi különbségeken. Az országban él a világ legtöbb fiatalja, körülbelül 367 millió 15 és 29 év közötti ember.

A miniszter visszalépését a tüntető fiatalok hatalmas győzelemként ünnepelték, Abhijeet Dipke, a CJP alapítója pedig jelezte, a harc nem ért véget, az oktatási rendszer átfogó átalakításáért és a demonstrációk sérültjeinek és az áldozatok családjainak a kártalanításáért továbbra is kiállnak.

A 30 éves politikai kommunikációs stratéga, a Bostoni Egyetem korábbi hallgatója Dipke, a tiltakozások lefújása után az X-en azt írta:

Ne feledd, ne szórakozz a csótánnyal!

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