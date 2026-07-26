Győzött a csótánymozgalom, távozik az oktatási miniszter Indiában

Öt hét után befejezte a főváros Újdelhiben és még több mint egy tucat városban tartott tüntetéseit az indiai Csótány Néppárt (CJP), miután lemondott az indiai oktatási miniszter, a miniszterelnök bizalmasa, Dharmendra Pradhan – írta a BBC. A CJP nem egy hivatalos párt, egy szatirikus mémből, online kampányból kinőtt országos mozgalom megnevezése, amely az – évről évre országos felháborodást keltő – országos egyetemi felvételi-, valamint a kormányzati állásokhoz szükséges vizsgák sorozatos kiszivárogtatására, illetve a vizsgák körüli visszaélésekre, szabálytalanságokra, adminisztrációs hibákra reagált.

A szervezők állítása szerint legalább egy tucat diák lett öngyilkos miután kiderült, a kormányzat újra akarja íratni az orvosi felvételi vizsgát. A májusi tesztet mintegy kétmillió diák töltötte ki, hatalmas a verseny a jelentkezők számához képest szűkös egyetemi helyekért, de a vizsga előtt kiszivárogtak a kérdések.

A csótány név pedig onnan jön, hogy az indiai legfelsőbb bírság egy bírója „csótányoknak”, „élősködőknek” nevezte a munkanélküli fiatalokat.

A fiatalok 37 napon keresztül tartottak ülősztrájkot és demonstrációkat Új-Delhiben átfogó oktatási reformot és az felelősök elszámoltatását követelve. Több ezren táboroztak a fővárosban, eközben országszerte elterjedtek a demonstrációk.

Évek óta nem kellett ekkora tüntetésekkel szembenéznie a 12 éve az országot vezető Narendra Modinak és hindu nacionalista kormányának. Az ország vezetése a szokott módszereihez nyúlt, ellenfeleit eleinte figyelmen kívül hagyta, majd rágalmazni kezdte – az oktatási miniszter korábban a tüntetőket „terroristák B-csapatának” nevezte, a kormánypárti állami média azt sugallta, a „nemzetellenes” szervezőket a szomszédos ellenség, Pakisztán pénzeli –, de ezek most nem működtek.

A mozgalom a múlt héten kapott a korábbinál is nagyobb lendületet. A tiltakozáshoz még június végén csatlakozott Sonam Wangchuk aktivista és pedagógus, aki határozatlan idejű éhségsztrájkba kezdett. Egészségi állapota egyre romlott, mígnem múlt szombaton a rendőrök erőszakkal eltávolították a tüntetés helyszínéről és kórházba szállították, ott gyakorlatilag fogva tartották. De itt is folytatta a böjtöt, ami egészen péntekig, 26 napon át tartott, mikor a kormánytisztviselők azt ígérték neki, követeléseiket megvizsgálják.

A másik gyújtópontja a tüntetéseknek, hogy a rendőrség erőszakosan lépett fel az indiai parlamenthez vonuló tiltakozókkal szemben, gumibotokat, könnygázt, pálcákat vetettek be. Körülbelül 300 embert szállítottak kórházba.

Az NPR-nak nyilatkozó szakértők szerint a mostani tiltakozások mások voltak a korábbiaknál, mivel a demonstráció átívelt az Indiát hagyományosan megosztó kaszt-, osztály-, vallás- vagy éppen nyelvi különbségeken. Az országban él a világ legtöbb fiatalja, körülbelül 367 millió 15 és 29 év közötti ember.

A miniszter visszalépését a tüntető fiatalok hatalmas győzelemként ünnepelték, Abhijeet Dipke, a CJP alapítója pedig jelezte, a harc nem ért véget, az oktatási rendszer átfogó átalakításáért és a demonstrációk sérültjeinek és az áldozatok családjainak a kártalanításáért továbbra is kiállnak.

A 30 éves politikai kommunikációs stratéga, a Bostoni Egyetem korábbi hallgatója Dipke, a tiltakozások lefújása után az X-en azt írta:

Ne feledd, ne szórakozz a csótánnyal!